U źródła naszej muzyki leży przekonanie, że siebie, swojego powołania można skutecznie szukać tylko w Bogu. Dlatego gramy najlepiej jak potrafimy, inspirując się słowem Bożym. Nasza muzyka najczęściej określana jest jako pop, ale nie brakuje jej także elementów "czarnych" gatunków: funka, disco, R’n’B, gospel, ale także jazzu i rocka. Nasze piosenki mają polskie teksty, po polsku czytamy także naszą nazwę - mówi Urszula Bednarczyk, kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka i basistka zespołu BeU, okrzykniętego Muzycznym Odkryciem roku 2021 we współczesnej muzyce chrześcijańskiej (CCM).

BeU

Jurorzy 7. edycji Międzynarodowego Konkursu "Non Stop CCM" nie mieli wątpliwości i jednogłośnie wskazali tegorocznego zwycięzcę. Zespół BeU to przede wszystkim niebanalny styl i dobre teksty. Do tego wokalistka grająca jednocześnie na basie to rzadkość na scenie. Urszula Bednarczyk, Przemysław Pawlas i Jarosław Maksim to świetny i kompletny muzycznie zespół. Mają na koncie dwie płyty - "Ja jestem" (2016) oraz "Jezu, ja" (2020). BeU jako laureat konkursu "Non Stop CCM" wystąpił w czerwcu w koncercie "Bądź jak Jezus 2021" razem z Luxtorpedą, niemaGOtu, Leeland, Building 429 i laureatami Koncertu Debiuty Festiwalu "Chrześcijańskie Granie" - zespołem "Jedno". Koncertu można posłuchać jeszcze przez kilka dni przez serwis www.1on.pl.

BeU w listopadzie 2017 r. zagrał w Arenie Ursynów na Festiwalu "Chrześcijańskie Granie". Józef Wolny /Foto Gość

Zespół powstał w lipcu 2013 r., choć autorka utworów U. Bednarczyk repertuar dla niego tworzyła już od dwóch lat. Nie sądziła jednak, że kiedykolwiek ujrzą światło dzienne. Niektóre piosenki powstały jako prezenty dla rodziny i przyjaciół, stąd stopniowo repertuar zyskał pewną rzeszę odbiorców, którzy zaczęli namawiać na "wypłynięcie na głębię"... Najintensywniej namawiał do upublicznienia tych piosenek perkusista Przemek Pawlas, z którym autorka współpracowała już wcześniej w kilku projektach.

"To, co szczególnie cenne w twórczości grupy, to fakt, że muzycy nie starają się nikogo podrabiać ani wpisywać się na siłę w jakiś nurt. Idą własną drogą. Płyta »Jezu, ja« przynosi porcję nowocześnie brzmiącej popowej muzyki, z lekką domieszką funku i soulu. A wszystko z mądrym, jasno i otwarcie wyrażonym chrześcijańskim przesłaniem" - pisał niedawno o BeU w "Gościu Niedzielnym" Szymon Babuchowski.

- Cieszę się, że spośród 17 zespołów, które zgłosiły się do konkursu, mogliśmy na żywo usłyszeć finałową piątkę. Każdy z tych zespołów ma coś ciekawego i wartościowego do przekazania, a dzisiaj BeU przekonało całe jury, że muzyka chrześcijan może być na wysokim poziomie i niesztampowa - mówi Adam Guzdek, pomysłodawca Międzynarodowego Konkursu "Non Stop CCM" i organizator koncertu "Bądź jak Jezus".