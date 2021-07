Jednoroczne studium wiedzy o sztuce skierowane jest do katechetów oraz osób zaangażowanych w ewangelizację. Zajęcia będą prowadzone przez historyków sztuki, edukatorów, osoby związane z instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Narodowe, Zachęta czy Zamek Królewski. Spotkania składać się będą z dwóch części. Pierwsza będzie miała formę wykładu. Zaprezentowany na nim materiał będzie punktem wyjścia dla drugiej części o charakterze warsztatowym, tzn. dyskusji, wspólnej analizy dzieł sztuki, prostych ćwiczeń mających pokazać, jak ten wykład zastosować w nauczaniu dzieci i młodzieży.

- Chodzi nam o to, żebyśmy wiedzieli, że Bóg nie jest zawarty tylko w formułach i w katechizmie. Jest jeszcze w pięknie. A co robi piękno? Uskrzydla do życia, zachwyca. - opowiada ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej. - Chcemy również wejść na płaszczyznę wewnętrzną człowieka, który nie tylko się modli, ale także z zachwytu idzie za Bogiem. I dlatego ten język, który się niektórym może już znudził, trzeba po prostu odnowić przez piękno - dodaje duchowny.

W planach studium jest m.in. bliższe poznanie ikonografii przedstawień pasyjnych oraz związanych z narodzinami Chrystusa. Organizatorzy zapewniają, że nie będą ograniczać się do sztuki religijnej, a słuchacze będą mieli sposobność poznania sztuki z epoki nowoczesnej oraz sztuki współczesnej.

Druga propozycja to licencjackie studia zawodowe (pierwszego stopnia) dla osób związanych z muzyką. Trzyletnie studia przygotują nie tylko do pracy w parafiach lub innych instytucjach kultury, ale przede wszystkim umożliwią zatrudnienie w szkołach w roli nauczyciela muzyki. Dlatego w programie studiów znajduje się wiele zajęć z psychologii i pedagogiki. Poprzez śpiew i muzykę można głosić ewangelię i trafiać do ludzkiego serca. Studia licencjackie przygotują więc również do radosnego świadczenia o Chrystusie.

- Jedna osoba połączy w sobie jakby dwa posłania: w Kościele - jako muzyk kościelny, kantor, organista - i w tym samym środowisku, w którym mieszka - jako nauczyciel muzyki w przedszkolu, w szkole podstawowej. Krótko mówiąc, taka osoba będzie tworzyć kulturę. Co to daje? Ewangelizację przez kulturę - mówi ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Więcej informacji o nowych kierunkach i rekrutacji na stronie Akademii Katolickiej: https://akademiakatolicka.pl