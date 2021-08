Charytatywny Jarmark św. Jacka. Nakarm dzieci  

Jarmark św. Jacka od kilkunastu lat odbywa się w połowie sierpnia na warszawskim Nowym Mieście. Całkowity dochód z tego przedsięwzięcia przeznaczony zostanie na wykupienie obiadów dla dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych.

- We wrześniu rozpoczniemy dziesiątą jubileuszową edycję programu dożywiania dzieci w szkołach. Tą inicjatywą chcemy objąć ponad 240 uczniów z całej Polski. Czas pandemii koronawirusa był dla naszych podopiecznych bardzo trudny. Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym będą mogli jak najdłużej uczyć się stacjonarnie, w szkole. Co ważne, dla wielu z nich obiad szkolny to jedyna szansa na ciepły posiłek. Co roku mogliśmy liczyć na hojność i otwarte serca odwiedzających Jarmark. Dlatego zachęcam, żeby również w tym roku zrobić zakupy na naszych stoiskach i pomóc nam pomnażać dobro - mówi Anna Stadnicka, koordynatorka Jarmarku św. Jacka w Warszawie.

14 i 15 sierpnia plac przed kościołem św. Jacka przy ulicy Freta zajmą stoiska handlowe. Będzie można na nich nabyć m.in. różnorodne rękodzieło, w tym ozdoby, obrazy, biżuterię oraz wyjątkowe wzory naczyń. W charytatywnym antykwariacie jak co roku będą czekały książki o różnej tematyce oraz płyty winylowe. W antykwariacie każdy ustala cenę sam, składając w ten sposób datek, który pozwala na wykupienie szkolnego obiadu dla dziecka.

Z kolei w charytatywnej kawiarni będzie można zjeść coś słodkiego i ugasić pragnienie. Tutaj także będzie można zakupić dobrze znane bywalcom jarmarku charytatywne skarpetki z motywami dominikańskimi oraz nowość - notesy zaprojektowane przez Magdalenę Grabowską-Wacławek, znaną jako BOVSKA.