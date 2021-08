Ilu kapłanów wyświęcił kard. Stefan Wyszyński?

Będzie to ostatnia z comiesięcznych Mszy św. "o obfite owoce beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego". Od momentu rozpoczęcia przygotowań do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w listopadzie 2019 r., księża i wierni gromadzili się w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela 21 razy, 28. dnia każdego miesiąca.

Do koncelebry 28 sierpnia o godz. 19 zaproszeni są szczególnie księża związani z osobą Prymasa z terenu archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej i diecezji łowickiej. Przed 1992 r. tereny tych diecezji wchodziły w skład jednej archidiecezji warszawskiej. Eucharystia będzie transmitowana online.

Kard. Wyszyński udzielał święceń kapłańskich najpierw w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu, który do momentu odbudowy bazyliki archikatedralnej pełnił rolę prokatedry, lub w innych warszawskich kościołach, a następnie, od 1953 r., w nowo odbudowanej archikatedrze.

Prymas udzielił święceń prezbiteratu 704 kapłanom archidiecezji warszawskiej i 312 z archidiecezji gnieźnieńskiej. Udzielał święceń osobiście, z przerwą jedynie w czasie uwięzienia go przez ówczesne władze PRL.

Ale ta liczba może być wielokrotnie wyższa. Na mocy przyznanych mu przez Stolicę Apostolską specjalnych pełnomocnictw kard. Wyszyński wyświęcił wielu księży dla innych polskich diecezji, zwłaszcza w latach 50. na tzw. Ziemiach Odzyskanych, zanim zostały tam ustanowione nowe granice diecezji. W gronie tym są m. in. kapłani dzisiejszych archidiecezji wrocławskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warmińskiej, diecezji opolskiej, zielonogórsko-gorzowskiej.

Ponadto wyświęcił kapłanów zakonnych m.in. marianów, pallotynów, jezuitów, orionistów, kapucynów czy franciszkanów. Biografowie kard. Wyszyńskiego wspominają też, że w swojej kaplicy miał udzielać (tajnych) święceń kapłanom z ówczesnej Czechosłowacji.

Najstarszym z księży archidiecezji warszawskiej księdzem wyświęconym przez przyszłego błogosławionego jest ks. infułat Stanisław Kur, biblista, tłumacz Księgi Rut w Biblii Tysiąclecia, w latach 1982-1997 rektor warszawskiego seminarium. Przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Wyszyńskiego 23 sierpnia 1953 r. Za dwa miesiące skończy 92 lata.

- To był pierwsze święcenia w odbudowanej katedrze warszawskiej - wspomina ks. Stanisław Kur, który znalazł się wtedy w gronie 20 neoprezbiterów. - Była w stanie surowym. Nie było jeszcze posadzki. Jednocześnie to były ostatnie święcenia przed uwięzieniem Prymasa. Święcenia były w dziwnym terminie, 23 sierpnia 1953 r., a to dlatego, że przygotowanie do kapłaństwa trwało wtedy pięć lat, a kawałek VI roku mieliśmy od 1 lipca do dnia święceń - wspomina ks. Kur.

Był to rocznik księży, którzy do warszawskiego seminarium wstąpili w 1948 r., kiedy swoją posługę rozpoczynał również Prymas Wyszyński. Ks. Kur do dziś pamięta, jak Prymas Wyszyński tuż po swoim ingresie do prokatedry warszawskiej odwiedził seminarium. - To była niezapomniana wizyta - podkreśla.

Z perspektywy lat, senior warszawskich kapłanów podkreśla, że Prymas Wyszyński był zatroskany o wielkie sprawy Kościoła, a jednocześnie dostrzegał drobiazgi, np. to czy kleryk z asysty nie zmarzł w zimnym kościele w czasie uroczystości.

Ostatni rocznik księży dla archidiecezji warszawskiej Prymasa Tysiąclecia wyświęcił w 1980 r. W gronie ówczesnych neoprezbiterów był m.in. bp Piotr Jarecki.