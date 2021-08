Powitamy krzyż i ikonę ŚDM  

Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego), symbole Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymują po polskich diecezjach od 21 sierpnia do 1 września. Do Warszawy przyjadą 29 sierpnia.

Najpierw odwiedzą diecezję warszawsko-praską. W bazylice katedralnej na Pradze o 9.30 bp Jacek Grzybowski odprawi przy nich Mszę św.

Potem pojadą do gminy Poświętne, na diecezjalne dożynki. O godz. 12 Mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony odprawi tam bp Romuald Kamiński.

Po Eucharystii krzyż i ikona powrócą do Warszawy, do bazyliki katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana, gdzie o godz. 15 zostanie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Na lewym brzegu Wisły symbole ŚDM zagoszczą w kościele akademickim św. Anny, dokąd o 18.55 wprowadzi je młodzież. O godz. 19 zostanie odprawiona Msza św., a po niej zaplanowano adorację.

O godz. 21 odbędą się Apel Jasnogórski i Msza św. Na zakończenie nawiedzenia w archidiecezji warszawskiej, o godz. 22, przewidziano uwielbienie prowadzone przez zespół Brighter Day.

Peregrynacja symboli ŚDM po polskich diecezjach to jedna z form przygotowania do kolejnego spotkania młodych z papieżem - w Lizbonie w 2023 roku.

Historia krzyża, który towarzyszy młodym podczas ŚDM, sięga roku 1983. Podczas inauguracji Jubileuszu Odkupienia młodzież przyniosła krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez rok. Później Jan Paweł II zwrócił go młodym z zachętą, by nieśli go "na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości".

Łaskami słynąca ikona Matki Bożej Salus Populi Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Jej kopia pierwszy raz pojawiła się podczas ŚDM w Rzymie w 2000 r., kiedy umieszczono ją przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.