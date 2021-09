O Dulagu 121 nie można zapomnieć

W Narodowy Dzień Pamięci o Ludności Cywilnej Powstańczej Warszawy 2 października w południe zostaną złożone kwiaty przed tablicą na cmentarzu szpitalnym w Tworkach, upamiętniającą więźniów obozu przejściowego Dulag 121, żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 r. i ofiary cywilne pochowane na terenie cmentarza. O godz. 13 wiązanki zostaną złożone również przed tablicą pamiątkową przy bramie głównej na cmentarzu Żbikowskim.

Potem uroczystości przeniosą się na teren dawnego obozu Dulag 121 w Pruszkowie. O godz. 14 rozpocznie się polowa Msza św., a po niej - Apel Poległych przed pomnikiem "Tędy przeszła Warszawa".

3 października o godz. 19 w żbikowskim kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. 3 Maja 124) będzie można wysłuchać koncertu "Pieśni Powstania Warszawskiego" oraz obejrzeć film "Powstanie Warszawskie" w reż. Jana Komasy.

Dulag 121 (skrót od niemieckiego Durchgangslager 121) to niemiecki obóz przejściowy, utworzony na terenie byłych Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie dla wypędzonych ze stolicy podczas Powstania Warszawskiego i tuż po jego zakończeniu. Obóz funkcjonował od 6 sierpnia 1944 do 16 stycznia 1945 roku. W tym okresie - według różnych szacunków - przeszło przez niego od 340 tys. do 650 tys. warszawiaków oraz mieszkańców podwarszawskich miejscowości, z czego od 60 tys. do 70 tys. trafiło do obozów koncentracyjnych.

Główną funkcją obozu było pozyskanie spośród wypędzonych jak największej liczby osób zdolnych do przymusowej pracy na terenie III Rzeszy. Osoby, które uznano za niezdolne do pracy, transportowano do wsi i miejscowości na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Okresowo Dulag 121 pełnił też rolę obozu jenieckiego.

Dzięki temu, że w obozie pracował polski personel, od kilkudziesięciu nawet do 100 tys. osób udało się uratować od wywózki w nieznane.