Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w Świątyni Opatrzności Bożej Mszy św. dziękczynnej z okazji 25-lecia Akcji Katolickiej w archidiecezji warszawskiej.

W homilii kard. Nycz przypomniał okoliczności reaktywacji stowarzyszenia, o które upomniał się podczas wizyty ad limina papież Jan Paweł II.

- Przez wiele lat fundamenty pod odbudowę Akcji Katolickiej kładł bp Piotr Jarecki, wydobywając z nauki społecznej Kościoła wszystko, co może być zastosowane do odnawianej 25 lat temu struktury. Nie sposób jednak nie przywołać kard. Wyszyńskiego, któremu przyszło żyć w czasie, gdy Pius XI powołał Akcję Katolicką. Błogosławiony Stefan może być opiekunem waszej organizacji, bo przedwojenna Akcja Katolicka była mu bliska, choć nie dane mu było przeżywać jej reaktywację. Przyzywajmy jego orędownictwa na to 25-lecie i na przyszłość, która jest przed wami. To przyszłość, która jest niesłychanie ważna dla Kościoła - mówił metropolita warszawski.

W Świątyni Opatrzności Bożej zgromadzili się przedstawiciele parafialnych oddziałów z archidiecezji warszawskiej oraz goście z innych diecezji. Przy ołtarzu stanęli proboszczowie i asystenci parafialni Akcji Katolickiej, a także ks. prof. Waldemar Chrostowski, który po Mszy św. wygłosił wykład: "Nauczanie św. Jana Pawła II i bł. prymasa Stefana Wyszyńskiego inspiracją do aktywności świeckich w Kościele".

- Pan Jezus posyła nas, abyśmy byli głosicielami Dobrej Nowiny, ale także tymi, którzy próbują ją wprowadzać w codzienne życie: społeczne, rodzinne i zawodowe. Nie ma lepszej, skuteczniejszej drogi, niż świadectwo życia chrześcijan, uczniów Chrystusa - mówił w kazaniu kardynał Nycz, podkreślając że nie jest możliwe, by w jednej homilii wymienić wszystkie dzieła i dokonania przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej z ostatniego ćwierćwiecza.

Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał zachętę papieża Franciszka do podjęcia odpowiedzialności za Kościół w duchu synodalności.

- To wynika z sakramentu chrztu i bierzmowania, a poniekąd także z sakramentu małżeństwa. To nie umniejsza roli duchownych. Teologia laikatu, która mówi, że świecki jest przedłużeniem rąk kapłana, gdzie on nie może dotrzeć do zakładu pracy, to nienajlepsza teologia. Każdy jest przedłużeniem rąk samego Chrystusa. Wszyscy jesteśmy potrzebni Chrystusowi - mówił, wyjaśniając na czym ma polegać synodalność według zamysłu Franciszka. - Papież chce, żeby świeccy w Kościele byli bardziej wysłuchiwani, by ich głos był uwzględniany w decyzjach. Synod, to znaczy "droga razem", czyli biskupi z papieżem, kapłani ze świeckimi. Wierzymy, że przez nas wszystkich mówi Kościołowi i do Kościoła Duch Święty. Wysłuchać tego głosu Ducha Świętego będzie naszym zadaniem. Na tę drogę będziemy próbowali w następnych tygodniach, miesiącach i latach wejść, by usłyszeć głos Ducha Świętego - dodał metropolita warszawski.

Po Mszy św. kard. Nycz odsłonił w Panteonie Wielkich Polaków tablicę pamiątkową, ufundowaną przez członków Akcji Katolickiej o treści:

Instaurare omnia in Christo

W 25 rocznicę odrodzenia Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej składamy hołd OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II za to, że upomniał się o przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce w 1993 roku

Dziękujemy Pasterzom:

KARDYNAŁOWI AUGUSTOWI HLONDOWI za powołanie Akcji Katolickiej w Polsce w 1930 roku

KARDYNAŁOWI ALEKSANDROWI KAKOWSKIEMU za powołanie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej w 1930 roku

KARDYNAŁOWI JÓZEFOWI GLEMPOWI za reaktywowanie Stowarzyszenia w 1995 roku

KARDYNAŁOWI KAZIMIERZOWI NYCZOWI za wspieranie misji apostolskiej Stowarzyszenia od 2007 roku

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.