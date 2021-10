Po raz drugi przyznano statuetki "Prawda-Krzyż-Wyzwolenie" osobom bądź instytucjom wyróżniającym się w upowszechnianiu idei głoszonych i realizowanych przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Pierwsza edycja gali odbyła się w 2017 roku.

- Znamy ks. Franciszka Blachnickiego jako inicjatora formacyjnego Ruchu Światło-Życie. Ale ma on też wymiar społeczny, charakteryzowany tymi trzema słowami: prawda, krzyż, wyzwolenie. Ksiądz Blachnicki miał pragnienie, żeby nie poprzestać tylko na formacji duchowej, żeby ona mogła mieć przełożenie na zaangażowanie społeczne, na służbę - mówił ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie.

Na galę do Zamku Królewskiego w Warszawie przybyły osoby, wyrosłe z różnych gałęzi ruchu, które w swoich działaniach kierują się wskazówkami pozostawionymi przez jego założyciela.

W tym roku przypadają 100. rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego i 33. rocznica jego śmierci. - Wartości przekazane nam przez ks. Blachnickiego ciągle żyją, są przekazywane kolejnym pokoleniom. I to jest misja naszego ruchu: żeby nie zamknąć ich we własnym kręgu - mówił poseł Robert Telus, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej. Cytował ks. Franciszka Blachnickiego, który w jednym z wywiadów mówił: "Gdyby ruch oazowy zatrzymał się na działalności czysto religijnej czy formacyjnej i orzekł, żeby nie mieszać się do innych spraw, bo to jest polityka, to przekreśliłby swoje założenia. Sprawdzianem autentyczności i owocności ruchu jest właśnie to, że z niego wyrastają różne formy angażowania się na rzecz innych".

Robert Telus zaznaczył, że w życiu społecznym, charytatywnym, naukowym, politycznym działa obecnie ok. 100 tys. osób uformowanych w Ruchu Światło-Życie.

Przedstawiciele Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" dziękowali za "dostrzeżenie ich walki o miejsce należne rodzinom w życiu społecznym i politycznym", zwłaszcza tym, które wychowują większą liczbę dzieci. - W naszych szeregach jest też wiele rodzin działających w Domowym Kościele, dlatego bliskie są nam przekonania ks. Franciszka Blachnickiego - mówił Radosław Waszkiewicz, prezes zarządu związku.

Andrzej Dubiel ze Strefy Chwały Festiwal przyznał, że wiele zawdzięcza ruchowi. - Nie byłoby mojego zaangażowanie w promocję kultury chrześcijańskiej, gdyby nie formacja w Ruchu Światło-Życie. To tam odkryłem powołanie do ewangelizacji przez kulturę, do budowania społeczności ludzi Nowej Kultury - mówił wzruszony.

- Próbujemy ten drogowskaz ks. Franciszka realizować. Ruch Światło-Życie nas do tego uzdolnił, ośmielił, dał wiedzę, kierunek działania. Ruch tak wiele nam dał, że mamy się czym dzielić z innymi - dodał nagrodzony na gali poseł Henryk Kowalczyk, w oazie od ponad 30 lat.

Tegoroczne nagrody otrzymali:

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" - za aktywny i skuteczny wpływ na kształt polskiej polityki rodzinnej

Stowarzyszenie od 2007 r. broni interesów społecznych i ekonomicznych dużych rodzin, działa na rzecz pozytywnego obrazu rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka. Aktywnie i skutecznie wpływa na kształt polskiej polityki rodzinnej. Formułuje opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń oraz jest ich inicjatorem.

dr Robert Derewenda - za wkład w zachowanie i popularyzację dziedzictwa ks. Franciszka Blachnickiego

W roku 2001 ukończył studia historyczne na KUL a w roku 2007 studia doktoranckie w zakresie historii na podstawie rozprawy „Historia Ruchu Światło Życie w latach 1950-1985”. W latach 2004-2012 był dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, które jest działem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego. Od roku 2012 jest dyrektorem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Stanisława Orzeł - za wytrwałe towarzyszenie oraz zaangażowanie w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka

Jako nastolatka w 1960 r. przystąpiła do Krucjaty Wstrzemięźliwości, a w 1978/1979 r. włączyła się w powstającą Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Od początku przygotowań do proklamacji KWC uczestniczyła w nich u boku ks. Franciszka Blachnickiego. Od tej pory całe swoje życie poświęciła posłudze w KWC, m.in. współprowadzi rekolekcje krucjaty, przygotowuje materiały formacyjne czy prowadzi zajęcia w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL.