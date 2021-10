Kiedy kanonizacja ks. Popiełuszki?

Kapelan Solidarności został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie procesu beatyfikacyjnego dowiedziono, że jest on męczennikiem za wiarę, więc do uznania go błogosławionym nie było konieczne udokumentowane świadectwo cudu za jego wstawiennictwem. Cud taki potrzebny jest jednak do kanonizacji męczennika.

Jak wyjaśnia ks. Józef Naumowicz, notariusz w rozpoczętym już procesie kanonizacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki, w ramach takiego procesu nie bada się już okoliczności życia błogosławionego, a jedynie dowodzi się, że po beatyfikacji zdarzył się cud. Powinien on dotyczyć uzdrowienia fizycznego.

Musi być bardzo dobrze udokumentowany medycznie. Uzdrowienie powinno być nagłe i niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia. Powinno mieć też charakter trwały (przyjmuje się granicę 5 lat). W trakcie procesu należy również dowieść, że uzdrowienie nastąpiło za wstawiennictwem danego błogosławionego.

I taki cud zdarzył się 14 września 2012 r., czyli w dniu urodzin ks. Jerzego Popiełuszki. Do Françoisa Audelana - chorego na przewlekłą białaczkę szpikową Francuza z Créteil pod Paryżem - wezwano ks. Bernarda Briena. Nieco wcześniej kapłan był w Warszawie przy grobie bł. ks. Jerzego, a po powrocie do ojczyzny propagował kult polskiego kapłana.

Po udzieleniu umierającemu sakramentu chorych, wyjął obrazek błogosławionego i modlił się nad chorym. Gdy ks. Brien odszedł, F. Audelan otworzył oczy i zapytał obecną przy nim żonę: „Co się stało?”.

Biskup diecezji Créteil - Michel Santier, w oparciu o pozytywne parametry medyczne sprawy, po konsultacji z metropolitą warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem, Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych i ks. prof. Tomaszem Kaczmarkiem - postulatorem procesu bł. Jerzego Popiełuszki - rozpoczął w 2014 r. dochodzenie diecezjalne o domniemanym uzdrowieniu. Jego efektem była licząca 500 stron dokumentacja, którą ordynariusz diecezji Créteil przesłał do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W listopadzie 2017 r. jednak François Audelan zmarł.

