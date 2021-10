Sekretarz generalny Synodu Biskupów: Dajcie się prowadzić Duchowi św.  

Podczas wizyty w Watykanie ks. Matteo Campagnaro, jedna z osób kontaktowych etapu diecezjalnego synodu w archidiecezji warszawskiej, złożył wizytę sekretarzowi generalnemu Synodu Biskupów kard. Mario Grechowi.

- Podczas spotkania z kardynałem zrelacjonowałem mu prace, jakie podjęliśmy w naszej diecezji w związku z etapem diecezjalnym synodu. Zaprosiłem go również do Warszawy - powiedział po spotkaniu ks. Campagnaro. - Kard. Grech dziękował bardzo za naszą pracę i zachęcał, abyśmy dali się prowadzić Duchowi Świętemu - przekazał.

- To spotkanie było interesujące i inspirujące dla naszej archidiecezji - uważa sekretarz metropolity warszawskiego. - Kard Grech dopytywał, jak rozpoczęliśmy prace synodalne w Warszawie. Cieszył się wraz z nami z pierwszych zgłoszeń różnych grup i podkreślał, że ważne jest to, aby z zaproszeniem dotrzeć do wszystkich. Zwrócił też uwagę, jak ważne jest, aby również kapłani byli gotowi wejść na drogę synodalną "ku Kościołowi synodalnemu" - relacjonował ks. Campagnaro.

Kard. Mario Grech od ponad roku jest sekretarzem generalnym Synodu Biskupów. Wcześniej kierował maltańską diecezją Gozo, która jest jedną z najmniejszych na świecie. Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Malty uczestniczył w III Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów nt. rodziny w 2014 r. Papież Franciszek pogratulował mu wówczas wystąpienia. Uczestniczył też w XIV Zwyczajnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconemu rodzinie.

Przed rokiem, 28 listopada 2020 r., został kreowany kardynałem. Tuż po ogłoszeniu nominacji kard. Grech powiedział, że jest ona podkreśleniem znaczenia samego synodu i synodalności. Pytany "co to jest synodalność?", często odpowiada, że to wspólna wędrówka, wysłuchanie całego ludu Bożego, a nie tylko nielicznych.

W archidiecezji warszawskiej fazę diecezjalną synodu zainaugurowano 17 października. Ks. Matteo Campagnaro jest jedną z trzech osób kontaktowych wyznaczonych przez kard. Kazimierza Nycza.