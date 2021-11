Selfie z Dekalogiem  

Plakatów jest kilkaset. Do końca października można je zobaczyć w każdej dzielnicy na przystankach autobusowych i na autobusach.

Każdy plakat nawiązuje do jednego przykazania. Można zaleźć na nim gesty rąk symbolizujące konkretne emocje i postawy oraz cytat z Jana Pawła II.

- To rozpoczęcie w publicznej strefie dyskusji na temat fundamentu moralności kształtującego życie społeczne, zaś pretekstem - przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II z 1991 r., kiedy to po przemianach politycznych kluczowym zagadnieniem stała się kwestia odpowiedzialnego korzystania z wolności w wymiarze indywidualnym - mówi Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14.

"U progu III Rzeczypospolitej papież proponował rodakom, by fundament wolnej ojczyzny budowali na Dekalogu. Wskazywał, że odzyskana wolność jest wartością, którą stale trzeba zdobywać, a wychowanie do dojrzałej wolności jest koniecznością, ponieważ tylko na niej może się opierać naród oraz wszystkie dziedziny jego życia. W przeciwnym razie tworzy się fikcję wolności, która rzekomo wyzwala, a tak naprawdę zniewala i znieprawia” - czytamy na stronie internetowej muzeum Mt 5,14.

- Plakaty mają wyrwać z utartych schematów myślowych, zaskoczyć i zachęcić do własnych poszukiwań. Za przestrzeń wystawienniczą posłuży miejska powierzchnia reklamowa na przystankach autobusowych oraz grafiki umieszczone na autobusach. Mamy nadzieję, że ta forma pozwoli przeniknąć uniwersalnemu papieskiemu nauczaniu do szerszej świadomości - tłumaczy Anna Biskupska z Mt 5, 14.

Dodatkowo, by wzmocnić zainteresowanie projektem, 22 października ruszyła akcja #PoliczDoDziesięciu. - To wspólna inicjatywa działu Wolontariatu we współpracy z działem Naukowo-Wydawniczym naszego muzeum zachęcająca przez 10 dni do odnajdywania plakatów na mieście i robienia sobie z nimi zdjęcia. Fotografie należy zamieścić na naszym Facebooku z hasztagiem #PoliczDoDziesięcu oraz oznaczyć profil Muzeum. W ten sposób chcemy zaprosić mieszkańców miasta do wspólnej zabawy i dyskusji o sprawach fundamentalnych - wyjaśnia Ewa Celińska-Pyśk kierownik działu Wolontariatu.