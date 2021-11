Jak przyjmować swój krzyż? Książki dla czytelników  

Ziemia to nie jest niebo, gdzie nie ma już zapalenia korzonków, zwolnienia z pracy, tragicznych zdarzeń i żałoby. Cierpienie jest częścią życia i ma wartość duchową - przekonuje w swojej książce Jeff Cavins.

Zacznij postrzegać swoje cierpienie jako dar, który ma ogromną wartość zbawczą – jako »niebiańską gotówkę«, którą możesz hojnie wydawać na innych” – pisze Jeff Cavins w książce „Nie marnuj cierpienia. Jak zrozumieć jego sens i odnaleźć nadzieję”.

Książka nie jest „pocieszaczem” ani psychologicznym poradnikiem. Nie jest też łatwa, bo mierzy się z tematem ludzkiego cierpienia, którego sens próbował odkryć już biblijny Hiob, ale też inni bohaterowie Starego i Nowego Testamentu.

I to właśnie w Piśmie Świętym Jeff Cavins szuka wskazówek, jak przeżyć cierpienie, by stało się drogą naszego duchowego wzrostu i uświęcenia. Jak z pokorą, ufnością i nadzieją przyjmować je w duchu ofiary Jezusa.

Na przykładach z własnego życia pokazuje, że pożytecznie przeżycie cierpienia jest możliwe tylko wtedy, gdy powierzymy się Bogu i zjednoczymy na modlitwie swoją wolą z Jego wolą.

Przeżywającym trudności zaleca częste uczestnictwo we Mszy św., korzystanie z sakramentu pokuty, zaprzyjaźnienie się ze świętymi i trzymanie kciuków… na różańcu.

Dla Czytelników mamy trzy egzemplarze książki, ufundowane przez wydawnictwo W drodze z Poznania.

Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10. e-maila z hasłem: „Konkurs”, które dotrą do nas (warszawa@gosc.pl) do 4 listopada. W mailu prosimy o podanie danych adresowych, niezbędnych do wysyłki książki.