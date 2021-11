Święceń diakonatu w archikatedrze warszawskiej 28 października udzielił kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Nawiązując do rozpoczętego Synodu o synodalności Kościoła kard. Nycz przypomniał nowo wyświęconym diakonom, że pierwszy stopień święceń kapłańscy to szczególne wybranie "z ludu i dla ludu”.

- Poprzez święcenia diakonatu nie jesteście wyniesieni ponad lud, ale zostajecie w ludzie i dla ludu. To będzie początek trwania na drodze synodalnej razem z duchownymi, papieżem, a przede wszystkim ze świeckimi - powiedział kard. Kazimierz Nycz.

Jako wzór do naśladowania pozostawił diakonom bł. Stefan Wyszyńskiego, którego sarkofag z ciałem znajduje się w archikatedrze.

- Powiedzieć, że on kiedyś też przyjął świecenia diakonatu to za mało. Pobyt w czterech miejscach uwięzienia, cztery lata ciężkiej wojny, w tym podczas dwóch posługiwania w Laskach, gdzie spotkała bł. Różę Czacką, to był sprawdzian z diakonatu. Kiedy, jako względnie młody ksiądz służył jak diakon w szpitalu wojennym w Laskach, pomagał potrzebującym, umierającym, chorym, ile w jego przypadku było trudnych momentów posługiwania prymasowskiego, w których po ludzku mówiąc: bez diakonatu by się nie obszedł. Życzę wam, byście w tym myśleniu i działaniu pozostali - podsumował.

Sakrament święceń diakonatu otrzymało pięciu alumnów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater”: kl. Paweł Cygler, kl. Piotr Jaczewski, kl. Shalva Markozashvili, kl. Francesco Vitale, kl. Michał Jan Wojutyński. Podczas Litanii do Wszystkich Świętych wzywano także orędownictwa nowych błogosławionych: matki Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie zostało powołane w 1990 r. Było wtedy piątym tego typu seminarium na świecie, a pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej. Rektorem seminarium od początku jest ks. Alojzij Oberstar ze Słowenii.