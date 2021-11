Obraz jak ikona  

Na Facebooku Domu św. Faustyny w Ostrówku pojawił się wpis: "Jeśli jakaś wspólnota bądź parafia chciałaby lepiej poznać i zrozumieć przesłanie, jakie niesie ze sobą obraz Jezusa Miłosiernego, to my - siostry Jezusa Miłosiernego, chętnie się tym podzielimy”.

- Wiele osób modli się przed obrazem, który kazał namalować św. s. Faustynie Pan Jezus, ale nie zna jego symboliki. Chcemy nie tylko przybliżyć to przesłanie, ale także opowiedzieć co poszczególne gesty znaczą dla każdej z nas - mówi s. Rachela, przełożona w Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego w Domu św. s. Faustyny Ostrówku.

Przenośny rollup z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego jest już przygotowany. Siostry będą go zabierać ze sobą do parafii i wspólnot, które chcą poznać bliżej przesłanie Bożego Miłosierdzia i historię jego powstania. Wszystko zaczęło się w celi płockiego klasztoru, kiedy 22 lutego 1931 r. s. Faustynie objawił się Pan Jezus. "Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady” - pisała w swoim "Dzienniczku”. Po chwili Pan Jezus powiedział: "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie”. I obiecał, że dusza, która będzie czcić ten, obraz nie zginie. Portret według wizji św. s. Faustyny namalował w 1934 r. w Wilnie malarz Eugeniusz Kazimirowski.

- Opowieść zaczynam od bardzo nietypowego pytania: "Gdyby nie było na nim Jezusa, to co, by pozostało?” Zależy nam, by jak najwięcej osób nie tylko zrozumiało, czym jest Boże Miłosierdzie, ale przede wszystkim doświadczało go. W naszym świadectwie wskazujemy na osobistą relację z Jezusem i do niej zapraszamy - wyjaśnia s. Rachela. I dodaje: - Ten obraz to ikona, w której Bóg zawarł przesłanie do każdego z nas.

Spotkanie wokół obrazu Jezusa Miłosiernego prowadzą na zaproszenie parafii i wspólnot siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Kontakt: s.faustyna.ostrowek@gmail.com, tel. 730 153 707.



Więcej o symbolice obrazu można będzie przeczytać 45. numerze warszawskiego "Gościa Niedzielnego".