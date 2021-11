Dziekani archidiecezji o synodzie  

Kongregacja dziekanów, wicedziekanów, dekanalnych ojców duchownych i duszpasterzy dzieci i młodzieży odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich 6 listopada.

– Zbieramy się po to, żeby zastanowić się wspólnie, wysłuchać i porozmawiać, a także dać wyraz naszej troski o Kościół. Chodzi o to, żebyśmy rozmawiali z wiarą i tak szczerze, żeby usłyszeć głos Ducha Świętego – mówił kard. Nycz, zachęcając do skorzystania z potencjału katolików świeckich.

W swoim wprowadzeniu metropolita warszawski zwrócił też uwagę, iż celem dialogu najczęściej jest wymiana poglądów, wzajemne ubogacenie i niekoniecznie musi on doprowadzić do konsensusu.

– A my nawet przy wigilijnym stole nie potrafimy rozmawiać, bo musimy koniecznie dojść do jakiegoś wspólnego wniosku. Nie zawsze jest to możliwe. Nie to jest celem dialogu, ale też drogi, na którą nas wprowadza Ojciec Święty – zaznaczył kardynał Nycz.

Podczas kongregacji duchowni wysłuchali wykładu bp. Piotra Jareckiego na temat podstaw teologicznych i eklezjologicznych Synodu Biskupów. Mieli także praktyczną okazję doświadczenia rozmowy i słuchania, gdy w czterech mniejszych grupach rozmawiali o synodzie.

Bp Jarecki przekazał księżom "Wskazania na owocne przeprowadzenie konsultacji synodalnych w Archidiecezji Warszawskiej". Kard. Nycz poinformował, że mianował biskupa pomocniczego Piotra Jareckiego swoim delegatem ds. synodu.

Podczas fazy diecezjalnej synodu, która została wydłużona i potrwa do połowy kwietnia 2022 oprócz spotkań w parafiach, będą się odbywały również synodalne spotkania konsultacyjne na poziomie diecezjalnym. Najbliższe – 23 listopada o godz. 18 w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zatytułowano je: “Od Kościoła klerykalnego do Kościoła synodalnego”. Wezmą w nim udział członkowie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, przedstawiciele środowisk, które już zgłosiły swój udział w pracach synodu, a także wszyscy, którzy zechcą dołączyć.