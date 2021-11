Narodowy skarb  

1100 uczniów zgłosiło 275 filmów o tematyce historyczno-patriotycznej do 6. edycji konkursu "Patria Nostra". Uroczysta gala nagród odbyła się w Centrum Olimpijskim na Żoliborzu. Wśród laureatów są uczniowie dwóch warszawskich szkół.

Uroczysta gala finałowa VI edycji Filmowego Konkursu Patria Nostra - Mazowsze 2021 odbyła się w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

PN7 --- ZWIASTUN DO MEDIÓW

Konkurs Historyczny

W VI edycji konkursu wzięło udział 1100 uczniów. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 30-sekundowej animacji komputerowej lub 45-sekundowego filmu o tematyce historyczno-patriotycznej.

Konkursy historyczne "Patria Nostra" adresowane są młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. Celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Zwycięskie drużyny z konkursów regionalnych nagradzane są wycieczkami edukacyjnymi do Brukseli. Autorzy najlepszych prac konkursowych z grupy młodzieży polonijnej przyjeżdżają do Warszawy, Krakowa i Poznania na gale finałowe oraz wycieczki edukacyjne. Prace konkursowe są emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach.

Zwiastun Konkursu Patria Nostra VI

Podczas VI mazowieckiej edycji konkursu pierwszą nagrodę zdobyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach im. Bolesława Prusa: Zuzanna Gałązka, Alicja Bogumiła Bocianowska, Michał Jan Lempek, Jan Chróścicki i Sylwester Jasiński, którzy przygotowali pracę "Elekcja Jana III Sobieskiego". Drugie miejsce, za pracę "Obrona Westerplatte" zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie im. Marcina Kasprzaka: Adam Gajewski, Kuba Dawicki, Maciej Czajka i Norbert Beznosik, a miejsce trzecie: Karolina Moczulska, Weronika Basta, Jakub Zając i Marzena Krasowska z Technikum nr 11 w Warszawie im. Piotra Wysockiego, którzy przygotowali spot "Śmierć Ks. Antoniego Leszczewicza".