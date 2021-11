Znów namieszali w śmieciach  

Rada Warszawy przyjęła nową propozycją systemu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie. Zakłada ona, że stawki mają być ustalane od gospodarstwa domowego i uzależnione od powierzchni mieszkania.

Nowa metoda opiera się na wyliczeniach w zależności od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Jednak dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie, przewidziana jest ulga, dzięki której finalna opłata spadnie do 98 zł.

W zabudowie wielolokalowej wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek. Dla mieszkań o powierzchni do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł; od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł; od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł; od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł, a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy, opłata będzie podwyższona. Właściciel nieruchomości, który nie selekcjonuje śmieci, zapłaci dwukrotność wysokości stawek opłaty określonych w uchwale.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Do lutego 2020 r. opłata za śmieci uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie domowym, następnie przez trzynaście miesięcy obowiązywała opłata ryczałtowa.

Nowy sposób naliczania opłat ma być przejrzysty i prosty w obsłudze. Propozycja zakłada, że wysokość stawki każdego miesiąca będzie stała, dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie wiedział od razu, jaką opłatę musi uiścić za wywóz śmieci. Potrzeba złożenia deklaracji wystąpi tylko w razie zmiany liczby gospodarstw domowych w nieruchomości.

Dotychczas obowiązująca metoda uzależniała wysokość opłaty od ilości zużytej wody. Dawała więc mieszkańcom możliwość wpływu na wysokość opłaty poprzez ograniczenie zużycia wody. Nowa spowoduje, że najwięcej za wodę zapłacą osoby samotnie mieszkające w dużych mieszkaniach.

Radni Warszawy podnieśli również przyszłoroczne podatki od nieruchomości. Miesięczna stawka podatku wyniesie 89 gr, czyli 4 grosze więcej za każdy metr powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.