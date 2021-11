Kard. Nycz do młodych: Media społecznościowe to współczesny Damaszek  

- Wszyscy jesteście Kościołowi potrzebni - kilkuset młodych usłyszało w Świątyni Opatrzności Bożej słowa wezwania do bycia świadkiem Jezusa. Liturgii wieńczącej Diecezjalny Dzień Młodzieży przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

Pod hasłem "Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” w Świątyni Opatrzności Bożej odbył się Diecezjalny Dzień Młodzieży. Wzięło w nim udział kilkuset młodych z archidiecezji warszawskiej wraz z duszpasterzami i katechetami.

Spotkanie ukierunkowane było na rozpalenie ducha ewangelizacji. O swoim nawróceniu i długiej drodze do Boga opowiedział Bartek Krakowiak, autor bloga "Z buta do Maryi”. Młodzi wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwę uwielbienia prowadziła schola z Duszpasterstwa Akademickiego "Sandał”.

Kulminacyjnym punktem obchodów 36. Światowego Dnia Młodzieży w diecezjach była Eucharystia, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Zwrócił uwagę na dwa powody dzisiejszego spotkania: dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej oraz przeżywanie 36. Światowego Dnia Młodzieży w diecezjach.

Wskazując na nowych błogosławionych, zachęcił młodzież, by brali z nich przykład. Kard. Nycz zwrócił uwagę na podejście młodego Stefana Wyszyńskiego do zdobywania wiedzy. - Dużo się nauczył, bo chciał się nauczyć. Weźcie z niego przykład gorliwego, twórczego, kreatywnego podejścia do nauki - zachęcał. - Od tego w dużym stopniu będzie zależało, kim będziecie w przyszłości i czy będziecie potrzebni społeczeństwu i Kościołowi - dodał.

- Wy jesteście Kościołem. Kościół nie jest obok was, ale jest w was. Takim będzie Kościół, jakimi wy będziecie - zaznaczył.