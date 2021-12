Czego nam brakuje?  

Od dziś można zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia lokalne, dzielnicowe lub warszawskie. Wystarczy projekt, który zdobędzie poparcie kilkuset, czasem kilku tysięcy mieszkańców, by wcielić w życie najbardziej śmiałe idee. Oczywiście, jeśli będą mieścić się w kwocie przeznaczonej na budżet obywatelski, a ten w tym roku jest rekordowy - wynosi już ponad 107 mln złotych.

- Od 2013 r. zmieniamy Warszawę na bardziej przyjazną. Tylko od 2015 r. zrealizowano 3700 projektów mieszkańców: od ławek po inwestycje drogowe, od ścieżek rowerowych po zieleń. Mamy wpływ na potrzebne inwestycje w mieście, których nie dostrzegają urzędnicy, albo lokalne, które widzą mieszkańcy osiedli i dzielnic - zachęca Mariusz Budziszewski, miejski radny i ojciec dwójki dzieci. Jemu samemu podobał się zrealizowany pomysł placu zabaw na wolskim Gibalaku, ale chętnie, jako mieszkaniec Warszawy, głosuje również za projektami społecznymi: kursami, spotkaniami integracyjnymi czy edukacyjnymi.

Start dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego ogłoszono w Dziale Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście przy ul. Twardej. To od trzech lat działa stworzona w ramach budżetu obywatelskiego Jadłodzielnia, czyli pomieszczenie z lodówką, do którego można przynieść produkty żywnościowe, których nie jesteśmy w stanie zużyć przed terminem ważności albo którymi chcemy się podzielić z potrzebującymi. Dziś w lodówce jest sporo warzyw, ale także jogurty i zupa. Obok leży kilka bochenków chleba. Korzystać mogą mieszkańcy Śródmieścia, m.in. seniorzy, których pięćdziesięciu codziennie przychodzi na zajęcia lub wydawane dla nich posiłki.

- Podobnych inicjatyw, dzięki budżetowi obywatelskiemu, powstało mnóstwo. Wiele osób zgłasza swoje projekty co roku, ale zapraszamy do udziału także tych, którzy do tej pory nie mieli odwagi spróbować realizacji swoich marzeń o zmianach w najbliższej okolicy - przekonuje Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w miejskim ratuszu.

Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się, jak zgłosić swój pomysł, zaproszeni są na dzisiejsze spotkanie online o godz. 18.

Co roku warszawiacy składają ok. 2 tys. projektów, z których do realizacji trafia ok. 300. Około 6 proc. projektów z poprzednich lat czeka jeszcze na wykonanie.

Swoje pomysły można zgłaszać do 25 stycznia. Podobnie jak w poprzednich latach, projekt można zgłosić na formularzu papierowym lub przez internet, na stronie bo.um.warszawa.pl. Nie trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, znać się na procesach inwestycyjnych czy dokumentacjach, żeby zgłosić swój pomysł do budżetu obywatelskiego. Wystarczy w prostych słowach opisać, co chcielibyśmy, żeby zostało zrobione, na jaką potrzebę odpowiada dany projekt i wskazać propozycję miejsca, gdzie projekt miałby zostać zrealizowany. Projekty lokalne muszą być poparte co najmniej 20 głosami mieszkańców, a ogólnomiejskie - 40. Po weryfikacji poprawności wniosków i ewentualnemu ich uzupełnieniu zostaną one poddane głosowaniu od 15 do 30 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone prawdopodobnie 13 lipca 2022 r., a wcielone w życie w 2023 r.