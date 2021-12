"Przybiliśmy decyzję ministra do łodzi"  

Flis Wiślany został wpisany do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W dniu swojego patrona św. Mikołaja decyzję ministra świętowali flisacy.

Choć decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego o wpisie Filsu Wiślanego - tradycji budowy łodzi drewnianych oraz żeglugi wiślanej - do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego wydana została 3 sierpnia 2020 r., dopiero teraz było możliwe uroczyste jej świętowanie.

6 grudnia, w dniu liturgicznego patrona osób pracujących na wodzie, w Porcie Czerniakowskim miało miejsce uroczyste przymocowanie tabliczek informujących o decyzji ministra do trzech jednostek - "Basonia", "Św. Barbara" i "Św. Elżbieta".

- Decyzja ministra została dziś przytwierdzona do naszych statków złotymi gwoździami i niewielkim młoteczkiem, przy udziale przyjaciół i gości, którym zawdzięczamy, że te łodzie tu pływają. I to nas bardzo cieszy. To także sygnał, że Flis Wiślany i sztuka szkutnicza są częścią polskiej kultury i niematerialnego dziedzictwa - powiedział Andrzej Stański z Fundacji "Szerokie Wody", współorganizator wydarzenia w Porcie Czerniakowskim.

Uczestniczy Mikołajkowego Flisu rozdawali przechodniom prezenty. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na swojego świętego patrona i wartości, którymi żył. Agata Ślusarczyk /Foto Gość

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Jagoda Klim z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły, Jarosław Kałuża, inicjator wniosku o wpisie na listę, Izabela Stelmaska, reprezentująca Mazowiecki Urząd Marszałkowski, oraz ks. Jacek Dzikowski, proboszcz parafii św. Zygmunta w Słomczynie.

Następnie z Portu Czerniakowskiego wypłynął Mikołajkowy Flis z historycznym św. Mikołajem, biskupem. Pod pomnikiem Warszawskiej Syrenki rozdawał prezenty przypadkowym przechodniom. - O św. Mikołaju niewiele wiemy, w przekazie zachowało się to, że był dobrym człowiekiem. Mikołajkowy Flis ma przypomnieć, żeby żyć tak, by została po nas choćby ta jedna informacja - mówił ks. Dzikowski, organizator pielgrzymek rzecznych do Płocka.

Wcześniej w bosmanacie Portu Czernikowskiego prelekcję na temat "Współczesne flisactwo wiślane - ile tradycji w tradycji?" wygłosiła J. Klim, posłuchać można było także prezentacji "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Wisły jako fundament nowoczesnych produktów turystycznych" Marcina Karasińskiego z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej. Z okazji wpisu przez MKiDN Flisu Wiślanego na listę dobrych praktyk Poczta Polska wydała serię kart pocztowych dedykowanych łodziom wiślanym.

Organizatorami wydarzenia byli Fundacja "Szerokie Wody" oraz Fundacja "Szlakiem Wisły".