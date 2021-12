Nowa książka o ojcu Dolindo. Dla naszych Czytelników

Kiedy czyta się o życiu ks. Dolindo, nasuwa się pytanie: czy można znieść tyle cierpień, doznanych od bliskich, rodziny, a potem od Kościoła, któremu przecież oddało się do dyspozycji własne życie?!

„Przyjąłem twoją ofiarę” – miał od Jezusa usłyszeć skromny, neapolitański kapłan. Nie buntował się, nie obrażał, nie porzucał sutanny, kiedy władze kościelne posądzały go o chorobę psychiczną, opętanie, herezje. Gdy przez blisko 20 lat był odsunięty od czynności kapłańskich i kiedy umieszczono go w więzieniu dla kapłanów, a jego pisma trafiły do indeksu ksiąg zakazanych.

Posłuszeństwo było dla niego ważniejsze od własnych osądów. Mimo prześladowań kochał kapłaństwo i Kościół.

We wstępie do książki ks. Robert Skrzypczak przyznaje, że zna biskupów, którzy dotkniętych kryzysem czy wypalonych księży wysyłają do Neapolu, na modlitwę przy grobie o. Dolindo. On sam wielokrotnie jest proszony, żeby na rekolekcjach kapłańskich mówić właśnie o mistyku z Neapolu.

„Coraz częściej padają pytania o charakter społecznych oczekiwań wobec kapłana: czy ma on być sługą ołtarza sakramentów, czy też liderem organizującym ludziom wolny czas, kumplem młodzieży, pociągającym ją do walki przeciw niszczeniu planety i zmianom klimaty, duchowym guru dla najbardziej zagubionych i nieodpornych przedstawicieli naszego zapędzonego do gonitwy i rywalizacji społeczeństwa” – pisze ks. R. Skrzypczak i wskazuje na życie o. Dolindo, rozmodlonego, ściśle zjednoczonego z wolą Bożą, ufającego i wiernego.

Ale książka nie jest przeznaczona dla kapłanów. To 500-stronicowa wciągająca opowieść o zmaganiach, zaufaniu, mistycznych przesłaniach oraz niezwykłych zdarzeniach dziejących się za przyczyną o. Dolindo także po jego śmierci.

Na kanale YouTube Wydawnictwa Esprit można obejrzeć serię filmową „Moja Misja Trwa. Śladami Ojca Dolindo Ruotolo”, w którym Joanna Bątkiewicz-Brożek pokazuje miejsca związane z życiem i działalnością mistyka.

Dla czytelników mamy 3 egzemplarze książki, ufundowane przez wydawnictwo Esprit. O tym, jak je otrzymać, można przeczytać na kolejnej stronie.