Orszaki na Krakowskim Przedmieściu i Tarchominie  

Główny orszak rozpocznie się o godz. 12 modlitwą Anioł Pański, którą poprowadzi kard. Kazimierz Nycz. Następnie przy śpiewie kolędy „Mędrcy świata” Trzej Królowie dosiądą swoich wielbłądów, aby przemierzając Krakowskie Przedmieście, dotrzeć do stajenki na Placu Piłsudskiego. Tam nastąpi uroczysty pokłon Trzech Króli, a na zakończenie odtańczony zostanie polonez.

Na czele orszaku wyruszy Gwiazda, a za nią grupa małych pastuszków. W tym roku w postacie Świętej Rodziny wcielą się Aleksandra i Jakub Siekierzyńscy oraz ich roczny syn Stefan. Królom w drodze będą towarzyszyć rycerze i dwórki, wcieli się w nich młodzież z warszawskich szkół. Orszak zakończy się wspólnym polonezem do melodii kolędy „Bóg się rodzi”. Królem Afryki Baltazarem zostanie pochodzący z Togo o. Benoit Azameti, misjonarz kombonianin. Króla Europejskiego Kacpra będzie reprezentować Krzysztof Bączkiewicz, informatyk, na co dzień tworzący systemy sztucznej inteligencji. W przypadku Króla Azjatyckiego Melchiora doszło do sukcesji: zagra go 13-letni Janek Almeida, syn pochodzącego z Indii Shelako Almeida, który grał tę rolę w ubiegłym roku.

Tegoroczny orszak będzie można od samego początku śledzić w internecie na stronie: orszak.org. Podczas transmisji z Placu Zamkowego i Placu Piłsudskiego, oprócz przyglądania się warszawskiemu orszakowi na żywo, będzie można również obejrzeć reportaże o przygotowaniach do orszaku oraz felietony nawiązujące do tegorocznego tematu uroczystego pochodu.