Kard. Nycz: Powstań, Warszawo, świeć przykładem  

Idąc ulicami naszego miasta, będziemy wołali: powstań Warszawo, świeć przykładem dobrego, chrześcijańskiego życia i otwarcia na wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy - powiedział w uroczystość Objawienia Pańskiego kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. sprawowanej w warszawskiej archikatedrze. Eucharystia poprzedziła wyruszenie z Placu Zamkowego barwnego Orszaku Trzech Króli, jednego z ponad sześciuset, jakie przejdą dziś w całej Polsce.

Metropolita warszawski przypomniał na początku homilii, że po Mszy św. sprzed Kolumny Zygmunta wyrusza tradycyjny Orszak Trzech Króli, w tym roku pod hasłem “Dzień dziś wesoły!”. W obecnych warunkach spowodowanych trwającą pandemią odbędzie się on w skromniejszej formie, z nie tak licznym jak zazwyczaj udziałem mieszkańców Warszawy, w tym zwykle tłumnie włączających się w barwny pochód rodzin z dziećmi.

Jak zaznaczył kardynał, słowa tegorocznego Orszaku Trzech Króli odnieść należy do samych narodzin Jezusa i do Objawienia Pańskiego, a także do nawiedzenia Nowonarodzonego przez Trzech Mędrców ze Wschodu. Jako chrześcijanie chcemy być w tych wszystkich sprawach, które przeżywamy weseli tą radością, która pochodzi od Pana Boga z tego faktu, że Bóg stał się człowiekiem i nas bardzo umiłował. Narodził się w betlejemskiej stajni i objawił się światu pogańskiemu, a symbolem tego jest przyjście pasterzy i Mędrców – powiedział kard. Nycz.

- Można by się zapytać, kto miał łatwiejszą sytuację: czy ci pasterze i Mędrcy posłani przez Pana Boga do narodów pogańskich? Było ich niewielu, a tych, którzy byli wokół jako ówcześni poganie, było bardzo wielu. Ale tamtejsi poganie zawsze byli ludźmi wierzącymi, choć nie znającymi Mesjasza. A więc w tym względzie mieli na pewno łatwiej – wskazywał kardynał. - Natomiast my stajemy w dzisiejsze święto, aby współczesnemu światu objawić prawdę o Betlejem; o tym, co się wydarzyło w stajni betlejemskiej i co się objawiło światu. Tego wyrazem ma być i będzie skromniejszy niż zwykle Orszak Trzech Króli, który rozpoczynaliśmy kilkanaście lat temu i który tak pięknie się wpisał w Warszawę i prawie osiemset miast i wiosek naszej Ojczyzny – kontynuował kard. Nycz.

Jak wskazał metropolita warszawski, jest potrzeba dalszego rozwoju Orszaku Trzech Króli, “dlatego, że potrzeba głoszenia Ewangelii współczesnemu światu jest wielka”.

- Zadanie więc nasze jest wielkie. Trzeba, abyśmy, idąc ulicami naszego miasta, wołali za dzisiejszym czytaniem: powstań Warszawo, świeć dla innych miast i części Polski. Świeć przykładem jasnego, dobrego, chrześcijańskiego życia i otwarcia na wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. W tym duchu wyjdziemy na ulice – zakończył metropolita warszawski.

W trakcie Mszy św., po Ewangelii, została ogłoszona w sposób uroczysty przez diakona data świąt wielkanocnych oraz innych świąt ruchomych w 2022 roku. Nawiązano w ten sposób do tradycji Kościoła rzymskiego z IV wieku.

2 marca przypadnie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu, 17 kwietnia – uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 29 maja – Wniebowstąpienie Pańskie, 5 czerwca – uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 16 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), a 27 listopada – pierwsza niedziela Adwentu.