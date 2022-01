Spotkanie z Matką na Mokotowie  

Wspólnota Królowa Pokoju zaprasza do udziału w pięciu pierwszych sobotach miesiąca. Nabożeństwa będą odbywać się w parafii NMP Matki Zbawiciela przy ul. Olimpijskiej.

Cykl nabożeństw wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi "Spotkanie z Matką” odbywać się będą w 5 kolejnych pierwszych sobót miesiąca: 5 lutego, 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja i 4 czerwca.

Nabożeństwo rozpocznie się o 18.30 Eucharystią, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólny Różaniec, połączony z rozmyślaniem nad poszczególnymi tajemnicami. Będzie także możliwość spowiedzi.

Organizatory przypominają słowa Matki Bożej w Fatimie, wypowiedziane do Łucji 10 grudnia 1925 r.: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".