Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Daleko jeszcze?  

Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu. Tygodniowi towarzyszy hasło "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2,2)

- W tym roku mija 114 lat celebrowania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jak długą drogę udało się przejść przez ten okres? Czy jesteśmy bliżej upragnionego celu bycia jednością? – pytał w homilii ks. Wojciech Ostrowski z parafii ewangelicko-metodystycznej podczas nabożeństwa przy pl. Małachowskiego.

Nabożeństwo ekumeniczne z kościoła EA Świętej Trójcy w Warszawie 18-01-2022 h. 18:00

Luteranie w Warszawie

Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia, mówił o mędrcach idących za gwiazdą do Betlejem.

– Nie wiemy, czy podczas tej drogi dyskutowali, kto z nich jest najważniejszy, kto niesie najcenniejszy dar, kto się pierwszy pokłoni. Razem zgodnie podróżowali do Zbawcy objawionego w niemowlęciu. To było dla nich najważniejsze. Oddali Bogu hołd, szacunek i wdzięczność, że narodził się Zbawiciel. Jako chrześcijanie wyruszyliśmy w naszą drogę ku jedności wiele lat temu. Kiedy dojdziemy do upragnionego celu? Bóg wie - mówił kaznodzieja, pytając czy przypadkiem to nieustanne zmierzanie ku jedności nie stało się ważniejszym celem niż sama jedność.

- Czy już nie czas na zmianę obranej drogi? Idźmy dalej, ale nie drogą, tylko miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A gdy poznamy Boga, będziemy znali też drogę do naszego upragnionego celu, bo jak powiedział Jezus: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie". Jeżeli mamy osiągnąć jedność chrześcijan, to nie ma dla nas innej drogi - dodał.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele kilku Kościołów chrześcijańskich z Warszawy. Obecni byli ks. Andrzej Gałka oraz bp Piotr Jarecki, który zabrał głos przed modlitwą "Ojcze nasz".

- Kiedy myślę o jedności, powracają słowa Benedykta XVI, z którym przed laty w tym kościele modliliśmy się. Powiedział, że praźródłem naszej jedności jest uznanie w Bogu Ojcu, do którego prowadzi nas Chrystus, naszego wspólnego Ojca. Intelekt może uznać naszą równą godność, ale nie uczyni z nas braci i sióstr - mówił bp Piotr Jarecki.

Ks. Wojciech Ostrowski wyraził z kolei uznanie dla członków Polskiej Rady Ekumenicznej.

- Jestem przekonany, że gdyby tylko zależałoby to od was, bylibyśmy już na końcu drogi ku jedności. Ale przed nami tyle do zrobienia, że będziemy musieli spędzić niejedną jeszcze godzinę na modlitwie - stwierdził.

19 stycznia nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się o godz. 18 w kościele ewangelicko-reformowanym przy Al. Solidarności 74. Transmisja na reformowani.org.pl.