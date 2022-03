"NO WAR” ("NIE dla wojny”) - pod takim hasłem 19 lutego na "Patelni” przy Metrze Centrum odbędzie się flash mob solidarności z Ukrainą. Wydarzenie organizuje wspólnota Sant’Egidio.

Wspólnota Sant’Egidio, której szczególnie bliska jest troska o sprawy pokoju na świecie, zaprasza wszystkich zaniepokojonych napiętą sytuacją polityczną na Wschodzie na "NO WAR! Flash mob dla Ukrainy". Wydarzenie odbędzie się 19 lutego o godz. 19 przy Metrze Centrum, na tzw. Patelni. "Powiedzmy NIE dla wojny, TAK dla pokoju" - zachęca Wspólnota Sant’Egidio.

"Mamy przyjaciół wśród Ukraińców i wśród Rosjan. Kiedy wszyscy zastanawiają się, czy będzie wojna, my chcemy okazać solidarność z naszymi sąsiadami i sprzeciw wobec kolejnego międzynarodowego konfliktu" - podkreślają członkowie warszawskiej wspólnoty. Wcześniej o godz. 16 w parafii św. Barbary bp Rafał Markowski będzie przewodniczył Mszy św. w intencji zmarłych bezdomnych. Podczas liturgii wymieniane będą imiona tych, którzy żyli i zmarli na ulicach naszego miasta. "Wielu z nich to przyjaciele Wspólnoty Sant'Egidio, która co roku żegna kolejne bliskie osoby i pragnie wciąż o nich pamiętać" - czytamy w zaproszeniu.

Wcześniej (17 lutego) demonstracja solidarności z ukraińskim społeczeństwem odbyła się na placu Defilad. Pałac Kultury i Nauki został z tej okazji podświetlony na żółto i niebiesko - w barwach ukraińskich. - Będziemy zawsze wspierać nasze siostry i naszych braci na Ukrainie - powiedział podczas wiecu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Swoje stanowisko przyjęła także Rada m.st. Warszawy. "Eskalacja napięcia, z którą dziś mamy do czynienia, wywołuje ogromne obawy o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli Ukrainy oraz o pokój w Europie. W obliczu zagrożenia, przed jakim stają nasi sąsiedzi, nie możemy być obojętni" - czytamy w dokumencie.

Organizatorami demonstracji na placu Defilad były diaspory ukraińskie (Fundacja Nasz Wybór, Ukraiński Dom) oraz organizacje społeczne (Akcja Demokracja, KOD, Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet). Udział w wydarzeniu wzięli obok prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego m.in. ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia, aktywistka i artystka Jana Shostak oraz liderzy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przedstawiciele Rady m.st. Warszawy.