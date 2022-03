Jak dobrze przeżywać Eucharystię?  

Po co przychodzimy na Mszę św.? Z przyzwyczajenia, obowiązku, a może doskonale rozumiemy jej sens? Wykład pt. "Eucharystia dla (nie)wtajemniczonych. Po co chodzimy na Mszę świętą?” odbędzie się w czwartek 24 lutego o godz. 19 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Wstęp wolny.

- Jeśli mówimy, że największym wydarzeniem Kościoła jest Eucharystia, to w czym tkwi tajemnica przeżywania jej? To spotkanie jest dla tych, którzy już wiedzą, po co chodzą - dowiedzą się, jak ją przeżywać - i dla tych, którzy nie rozumieją, po co chodzą, a chcieliby rozumieć. Odpowiemy na pytanie, jak uczestniczyć we Mszy Świętej, żeby to było dla człowieka wydarzenie ważne, żeby pomagało mu w czymś, żeby mógł uwielbić Boga i nabrać sił na cały tydzień. Pytanie, po co chodzimy na Mszę Świętą? Z rutyny, z lęku, w obawie przed grzechem czy z miłości? - zapowiedział rektor Akademii Katolickiej w Warszawie ks. Krzysztof Pawlina w rozmowie z Radiem Warszawa.



Gośćmi spotkania będą wykładowcy liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie: ks. dr Sławomir Jeziorski oraz ks. dr Tomasz Bać. Prelegenci wyjaśnią m.in. znaczenie i symbolikę powtarzanych na Mszy św. gestów.