Ranni z Ukrainy mogą trafić na Stadion Narodowy

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poinformował, że w Przemyślu gotowy jest pociąg z pięcioma wagonami przystosowanymi do transportu rannych z Ukrainy. Będą oni przewożeni do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie po wstępnej diagnostyce będą kierowali do szpitali specjalistycznych.

Jednorazowo pociąg może zabrać 150 osób.

Cztery wagony zawierają pomoc humanitarną dla obwodu lwowskiego. - W razie potrzeby pociąg sanitarny będzie wjeżdżał do Mościsk, tam odbierał rannych, a następnie jechał do Warszawy, do szpitala na Stadionie Narodowym, skąd po diagnostyce ranni mają być transportowani do szpitali specjalistycznych - mówił szef KPRM.

To przygotowania do konkretnej pomocy, chociaż jednocześnie minister Dworczyk zastrzegł: - Mamy nadzieję, że tych wagonów do transportu rannych nie trzeba będzie wykorzystywać.

Podkreślił, że Polska zrobi "wszystko, aby w tych dniach ułatwić życie tym Ukraińcom, którzy bohatersko bronią swojej ojczyzny, i również tym, którzy muszą uciekać przed działaniami wojennymi".