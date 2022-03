Z pomocą ruszyła także parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. Zbiera m.in. środki opatrunkowe, śpiwory, ale też latarki i powerbanki. Wikariusz, ks. Wojciech Kasprzyk mówi, że wciąż potrzeba osób do sortowania produktów na plebanii oraz kierowców z samochodami, którzy mogliby przewieźć dary z parafii na miejsce wyjazdu autobusów z Warszawy. Do zakrystii lub kancelarii parafialnej ciągle można przynosić: koce i suche produkty spożywcze - dodaje. Parafia z Wrzeciona pozostaje w kontakcie ze szkołą na Ukrainie, położoną ok. 10 km od granicy polsko-ukraińskiej. Zebrane dary trafią do tamtejszej społeczności.

Parafia Matki Bożej Królowej Polski (Warszawa Marymont) zawiązała Grupę Pomocy Uchodźcom. Organizuje dla nich mieszkania oraz pomoc materialną. Wspiera też tych, którzy otwierają dla przybyszów swoje domy. Na terenie parafii zamieszkały już 32 osoby. Parafia zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej w sobotę o 8.30 oraz po Mszy św. o godz. 18. Adoracja w intencji pokoju będzie trwała do godz. 21. Prowadzi wspólnota Przymierze Miłosierdzia.

Na terenie parafii św. Jana Marii Vianney’a w Książenicach powstał zespół koordynujący pomoc dla Ukrainy. Trwa tam zbiórka darów i pieniędzy. Poprzez ankiety zbierane są informacje na temat możliwości noclegowych wśród parafian. To wspólna praca samorządu Grodziska Mazowieckiego i OSP w Książenicach. Na plebanii mieszka już jedna rodzina i jest przygotowane miejsce dla drugiej.

Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie na Chomiczówce powołała Grupę pomocy uchodźcom. Organizuje dla nich mieszkania oraz pomoc materialną dla Ukraińców, ale też i dla tych, którzy otwierają dla nich swoje domy. - Pierwsze cztery osoby z Ukrainy zamieszkają w tym tygodniu na plebanii. Miejsca są już gotowe - zapowiada proboszcz ks. Jan Szubka. Zaprasza też na wspólny różaniec w tej intencji dziś o godz. 18.30 w kościele.

Przy Świątyni Opatrzności Bożej we współpracy z dzielnicą Wilanów parafia otworzyła dziś dodatkowy punkt zbiórki. - Od poniedziałku do piątku w godz. od 17 do 21 do garażu, tuż przy Panteonie Wielkich Polaków, będzie można przynosić dary serca w tym najbardziej potrzebne środki higieniczne i opatrunkowe. W sobotę wolontariusze będą oczekiwali od 12 do 20 - informuje proboszcz ks. Tadeusz Aleksandrowicz. Przydadzą się też kartony, w które będzie można zapakować dary.

Do parafii św. Barbary w Warszawie zwrócili się Ukraińcy mieszkający w Polsce. Wraz ze swymi przyjaciółmi z pracy proszą o foteliki samochodowe, aby móc bezpiecznie przewozić dzieci ze strefy wojennej. - Otwieramy punkt zbiórki przy parafii św. Barbary w Warszawie. Foteliki można dostarczać po każdej Mszy świętej - mówi ks. Tomasz Zaperty.

Proboszcz parafii św. Barbary zwraca też uwagę na potrzebę współpracy z samorządem lokalnym. Archidiecezja Warszawska współpracuje już z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, który na Mazowszu koordynuje organizowanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Nie tylko stołeczne parafie ale także mniejsze wspólnoty włączyły się w akcję wsparcia dla Ukrainy. - Od dnia wybuchu wojny na wszystkich Mszach świętych w modlitwie powszechnej modlimy się o pokój za wschodnią granicą Polski i na całym świecie - mówi ks. Jarosław Wojcieski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Pawłowicach. Po wszystkich Mszach św. śpiewana jest suplikacja.

W parafii św. Jana Pawła II w Ruścu harcerze Nadarzyńskiego Szczepu “Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych 26 i 27 lutego zorganizowali zbiórkę darów. - Odzew mieszkańców był błyskawiczny. Zebrano 2 ciężarówki rozmaitych artykułów - odzieży, koców, artykułów spożywczych o długim terminie przydatności, leków, środków opatrunkowych, środków higienicznych, kosmetyków, pieluch - wylicza ks. Jarosław Kuśmierczyk, proboszcz miejscowej parafii a zarazem harcmistrz i komendant szczepu. Mieszkańcy Ruśca udostępnili środki transportu a dary przekazano do punktu zbornego w Warszawie.

W Pruszkowie, w parafii św. Kazimierza w Środę Popielcową o godz. 19.30 zostanie odprawiona Msza św. w języku polskim i ukraińskim. O godz. 20 Mszy świętej “O pokój i za Ukrainę” w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Do wspólnej modlitwy i wyrażenia solidarności zaprasza wszystkich wiernych, zarówno Polaków i Ukraińców mieszkających i pracujących w stołecznej metropolii, jak również wszystkich obcokrajowców.