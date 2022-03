Kardynał Kazimierz Nycz powołał Zespół ds. Działań Pomocowych dla Uchodźców z Ukrainy. W jego skład wchodzą przedstawiciele Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Urzędu Ekonoma Archidiecezji Warszawskiej oraz kurialnego Wydziału Duszpasterstwa. Na czele zespołu stanął ks. prałat Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich Metropolitalnej Kurii Warszawskiej.

Głównym zadaniem zespołu jest koordynacja działań pomocowych na terenie Archidiecezji we współpracy z Caritas, parafiami, ośrodkami duszpasterskimi, samorządami i władzami państwowymi. Zbiórki darów, interwencyjne punkty noclegowe, wsparcie modlitewne, współpraca z samorządem lokalnym - to tylko część pomocy wspólnot parafialnych dla osób uciekających przed wojną i tych pozostających na Ukrainie.

- Mamy dług wdzięczności wobec tych, którzy kiedyś nam pomogli w stanie wojennym. Miał wtedy miejsce ogromny ruch pomocowy z Zachodu. Myślę, że teraz jest ten czas, kiedy my możemy pomagać innym - mówi ks. Tadeusz Sowa. Zapytany, w jaki sposób będą dystrybuowane gromadzone dary, koordynator zespołu wyjaśnił, że część darów zostanie przekazana potrzebującym na Ukrainie, a druga część będzie pomocą dla osób, które przyjeżdżają do Polski. - Szczególnie chcemy objąć ochroną kobiety w ciąży, matki z dziećmi i osoby starsze. Proponujemy, aby proboszczowie zrobili rozeznanie wśród swoich parafiach, jakie są możliwości udostępnienia schronienia dla najbardziej potrzebujących rodzin. W przyszłości będziemy motywować lokalne środowiska do przygotowywania miejsc pracy, żeby uchodźcy mogli legalnie pracować i sami się utrzymywać. Ponadto mamy w planach podjęcie współpracy ze środowiskami psychologów chrześcijańskich i lekarzami związanymi z duszpasterstwem archidiecezji.