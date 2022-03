Diecezja warszawsko-praska pomaga uchodźcom z Ukrainy  

W niedzielę w parafiach diecezji warszawsko-praskiej, które włączą się do akcji Caritas, zbierane będą: koce, kołdry, poduszki, pościel, ubrania, ręczniki oraz środki higieniczne takie jak: mydła, płyny do kąpieli czy pasty do zębów. Organizatorzy zaznaczyli w komunikacie, że zbierają tylko rzeczy nowe.



Przedmioty można także dostarczać do magazynu Caritas przy ulicy Kawęczyńskiej 49 w Warszawie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8-16, zaś we wtorki dyżur będzie w godzinach 8-18.



Poza tym przy parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 7 działa poradnia psychologiczna dla obywateli Ukrainy. Oferuje ona rozmowę po wcześniejszym umówieniu się przez telefon pod nr. 697-220-400.



Diecezja warszawsko-praska zaapelowała także pomoc dla parafii Matki Bożej Różańcowej w Szaróweczce w diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie, gdzie od ponad 11 lat posługuje ks. Andrzej Kinowski. - Mimo wojny pozostał na miejscu, aby wspierać parafian i w miarę możliwości organizować dla nich potrzebną pomoc - powiedział ks. Marcin Brzeszczyński, dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Zaznaczył, że jest to jedna z nielicznych parafii polskich znajdujących się na Ukrainie. - Wspólnota liczy ponad 1000 osób. Polacy żyją tam od 300 lat zachowujący swój ojczysty język i tradycje" - dodał ks. Brzeszczyński.



Szaróweczce leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Chmielnickiego, przeszło 27 tyś. miasta, będącego stolicą obwodu, które ze względu na swe strategiczne położenie w kierunku na Lwów ze strony południowej Ukrainy, jest bardzo narażone na działania wojenne.



Osoby chcące udzielić schronienia uchodźcom z Ukrainy w swoich domach powinny zgłaszać się do diecezjalnej Caritas. Na stronie organizacja należy wypełnić specjalny formularz i czekać na zgłoszenie się koordynatora działań pomocowych. Wypełnij formularz >>



Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński zaapelował do wiernych o modlitwę i post w intencji pokoju na Ukrainie.