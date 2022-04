Kardynał Grech wspomniał, że został zaproszony do Warszawy przez metropolitę warszawskiego, by uczyć Kościół w Polsce podążania drogą synodalną. Tymczasem, jak powiedział, "wyjeżdża z walizką pełną doświadczeń żywego Kościoła". Wspomniał m.in. o spotkaniu z księżmi i uchodźcami z Ukrainy. - Dziękuję, że w tych dniach miałem łaskę poznać wasz Kościół, który celebruje synod całego Kościoła. Kościół, mimo odgłosów wojny, może być proroczym znakiem dla ludzkości - mówił podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, podkreślając, że papież Franciszek bardzo ceni polskie świadectwo pomocy uchodźcom, towarzyszy nam swoją modlitwą i przesyła swoje błogosławieństwo.

Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który wezwał zebranych do modlitwy o pokój. Uczestniczyli w niej przedstawiciele niemal wszystkich parafii archidiecezji warszawskich, zaangażowani w prace synodalne.

Kardynał Grech, przywołując słowa papieża Franciszka, że "wojna to szaleństwo", powiedział, że ludzkość przeżywa dziś dramatyczną sytuację pandemii i szaloną groźbę wojny w sercu Europy. Nawiązując do czytanej Ewangelii, zauważył, że skłania ona do pytania, kto zawinił, że na ludzi spadają nieszczęścia. Zaznaczył, że każdej z tych sytuacji nie należy rozpatrywać jako kary za grzechy, lecz powinny być one okazją do nawrócenia. - Reforma Kościoła bez tego nie będzie możliwa. Ta reforma zawsze potrzebuje nawrócenia - dodał.

Mówiąc o synodalności, zaznaczył, że jest ona "długą drogą, w czasie której wspólnoty mogą uczyć się współczucia i bliskości, a droga synodalna odzwierciedla wielkoduszność Boga i Jego cierpliwość". Kardynał Grech wyraził też nadzieję, że "Kościół, mimo odgłosów wojny, może być proroczym znakiem dla całej ludzkości, znakiem pokoju i jedności, znakiem proroczym dla wspólnoty narodów". Powołując się na nauczanie papieża Franciszka, przypomniał, że musimy odkrywać "styl Boga" i nawracać się na ten "styl Boga".

- A stylem Boga są bliskość, współczucie i czułość. Trzeba to jednak robić nie tylko słowami, ale czynem - podkreślił sekretarz generalny Synodu Biskupów. - Wasz Kościół daje dziś takie świadectwo. Jesteście Kościołem, który ma wymiar współczucia, bliskości, czułości wobec człowieka cierpiącego. Dziękuję, że w tych dniach miałem łaskę poznać wasz Kościół - podsumował kard. Grech.

Na zakończenie Mszy św. kard. Nycz zapowiedział, że w najbliższy piątek 25 marca, w łączności z Ojcem Świętym, który odmówi w Rzymie o godz. 17 Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, ten sam akt zostanie odmówiony w archikatedrze warszawskiej o godz. 17 oraz kościołach archidiecezji warszawskiej.

Dziś jeszcze gość z Watykanu spotka się z klerykami Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater". Wczoraj odwiedził Centrum Pomocy Ukrainie przy kościele św. Małgorzaty, gdzie spotkał się z uchodźcami z Ukrainy, a wieczorem z grupą kobiet i dzieci, które znalazły schronienie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach.