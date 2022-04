Trzy dekady dla zbawienia ludzi  

Przed południem w parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie Mszy Świętej przewodniczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W liturgii uczestniczyli duchowni należący do kapituły kolegiackiej.

Zgromadzonych na modlitwie wiernych powitał ksiądz Stanisław Popis, proboszcz kolegiaty radzymińskiej. W świątyni obecni byli przedstawiciele władz powiatu wołomińskiego oraz władz miasta Radzymin.

Podczas liturgii sprawowanej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego pasterz diecezji warszawsko-praskiej wskazywał w homilii na Maryję jako wzór do kształtowania naszych postaw:

- Jeśli chcemy właściwie Bogu odpowiedzieć na jakiekolwiek jego pytanie, zadanie, to tego musimy się nauczyć. Musi to przeniknąć całą naszą osobowość i ukształtować sposób bycia, żeby człowiek całym sobą i zawsze przyjmował postawę: oto, ja, który jestem służebnikiem, służebnicą - idę, niech się spełnia wola Twoja. To jest zadanie, które stawia Bóg przed nami, takie wnętrze mamy w sobie uformować - mówił.

Biskup Romuald Kamiński nawiązał również do 30. rocznicy powstania diecezji i jej początków:

- Wspólnota diecezjalna to jest wielka rodzina, która ma pracować nad tym, żeby wszystko, cokolwiek dotyczy życia ludzkiego, działo się na większą chwałę Boga i ku większemu pożytkowi zbawiennemu drugiego człowiekowi. Mniejszym organizmem, ale wykonującym podstawową pracę, jest wspólnota parafialna. Ciągle powinniśmy pytać, czy to zadanie jest podejmowane? Czy ta diecezja to czyni, jako mniejszy, bardziej skoncentrowany organizm? - mówił, przypominając, że diecezja warszawsko-praska została wyodrębniona z liczącej wówczas 3,5 mln wiernych archidiecezji warszawskiej. - Każdy wiedział, że bardzo trudno jest ten wielki organizm wprawić w ruch, nadać odpowiednie tempo w działaniach pasterskich, mieć wgląd, jak się sprawy mają, zainicjować różne sprawy duszpasterskie. I to właśnie zdecydowało, że mniejsze jednostki będą bardziej sprawne, ale też pokażą większą dynamikę codziennej pracy duszpasterskiej - dodał.

Diecezja warszawsko-praska powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus, reorganizującej struktury kościelne w Polsce.

Po południu główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w konkatedrze na Kamionku. Mszy Świętej dziękczynnej będzie przewodniczył biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.