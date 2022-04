"Rozmowy o przemijaniu” na 17. rocznicę śmierci Jana Pawła II  

Śmierć Jana Pawła II była wielkim, społecznym przeżyciem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Aby upamiętnić ten dzień, 2 kwietnia, Centrum Myśli Jana Pawła II zachęca do refleksji nad głębszym wymiarem śmierci w kontekście indywidualnym i wspólnotowym za pomocą materiałów publikowanych na swoich kanałach Facebook i Youtube oraz stronie internetowej www.centrumjp2.pl >>

Choroba, cierpienie i śmierć, to niezbywalne elementy naszego życia. To uniwersalne doświadczenie egzystencjalne, które zrównuje wszystkich umierających, bez względu na wyznawaną wiarę, status społeczny, czy pochodzenie. Organizatorzy zaznaczają, że “Rozmowa o przemijaniu” to duże wyzwanie, a w obliczu ostatnich wydarzeń w Ukrainie i na świecie nieuniknione. - Widzimy taką potrzebę, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii i koszmaru wojny, kiedy temat śmierci, choć wszechogarniający, jest często sprowadzany do czysto statystycznego wymiaru i chłodnych kalkulacji - mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Jak podkreślają eksperci zaproszeni do projektu, śmierć ma niezwykle ważny wymiar wspólnotowy, który wyraża się nie tylko w rytuałach, ale także w tym, że w śmierci i żałobie niezmiernie ważna jest bliskość,czułość i obecność drugiej osoby. Tym, co pomaga nam przejść przez doświadczenie straty jest żywa relacja z najbliższymi. - Śmierć to autentyczne i wspólnotowe przeżycie, które ma elementarne znaczenie w kulturze, społeczeństwie i życiu osoby. Tymczasem ten temat jest spychany na margines publicznego dyskursu - dodaje dyrektor.

Gośćmi podcastów i filmów są m.in. Ewa Chalimoniuk, psychoterapeutka i współautorka książki "Życie zmienia się, ale nie kończy” oraz Paweł Grabowski, lekarz medycyny paliatywnej, poeta i prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.