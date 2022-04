Pomnik Pamięci Dzieci Utraconych stanie na parafialnym cmentarzu przy ul. Wawerskiej 46 w Józefowie 15 października - tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka Utraconego. Jego budowę zainicjował Międzyparafialny Komitet Budowy Pomnika Dzieci Utraconych, któremu przewodniczy ks. Kazimierz Gniedziejko, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej. W inicjatywę zaangażowane są rodziny - przedstawiciele trzech józefowskich parafii: Matki Bożej Częstochowskiej, św. Jana Chrzciciela oraz św. Maksymiliana Marii Kolbego.

- Jesteśmy przekonani, że taka inicjatywa jest bardzo potrzebna. Podczas kwesty na rzecz pomnika podeszło do nas wiele osób, dzieląc się swoim doświadczeniem straty dziecka, także w wyniku aborcji - mówi Teresa Dziubak, członkini Komitetu.

Wykonany marmuru karraryjskiego pomnik przedstawiał będzie 2,7-metrową Maryję - symbol macierzyństwa i nadziei, ofiarująca Bogu nienarodzone dziecko. Na granitowej płycie pomnika zostanie wyryty napis z Księgi Jeremiasza: "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię”. Rzeźba stanie na tle krzyża 5-metrowego krzyża, tworząc z nim całość kompozycji, którą wykona artysta-rzeźbiarz Zbigniew Gos.

"Pomnik Dzieci Utraconych to miejsce, w którym rodzice i bliscy będą mogli w symboliczny sposób upamiętnić swoje utracone dziecko. Będzie to także miejsce zadumy nad godnością i świętością życia ludzkiego od momentu poczęcia” - czytamy na stronie parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

Choć monument nie będzie pełnił funkcji groby, józefowska parafia przypomina, że "każdy człowiek zmarły, bez względu na wiek, ma prawo być pochowany z godnością i szacunkiem, a dzieci poczęte, zmarłe przed narodzeniem, do niedawna, nie miały tego prawa”.

"Ogromna rzesza przedwcześnie zmarłych istot ludzkich, nie miała prawa do godnego pożegnania czy grobu. Rodzice tych dzieci nie mogli godnie przeżyć żałoby. To bolesne doświadczenie jest udziałem bardzo wielu rodzin. To także nasze doświadczenie. Te trudne doświadczenia, bolesne historie, ale też szczytne idee skłoniły nas do podjęcia się budowy Pomnika” - czytamy w komunikacie na stronie parafii.

Dzieło powstaje dzięki darczyńcom i ludziom dobrej woli, którym bliska jest troska o każde życie ludzkie. Ofiary można złożyć do puszek po Mszy św., bądź na konto rachunku bankowego dostępne na stronie parafii: www.parafiajozefow.pl >>

Inicjatywie budowy pomnika towarzyszy modlitwa. Od 2020 r. w parafii św. Jana Chrzciciela raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. w intencji poczętych dzieci: "by mogły się narodzić i były kochane". Modlitewną inicjatywę podjęła także parafia Matki Bożej Częstochowskiej, w której Msze św. w intencji poczętych dzieci sprawowane są w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.

Więcej o inicjatywie budowy pomnika można będzie przeczytać w 15. numerze warszawskiego "Gościa Niedzielnego".