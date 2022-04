Wielki Czwartek liturgicznie nawiązuje do dwóch sakramentów, które swoje źródło mają w ustanowieniu Eucharystii w Wieczerniku.

Pierwszy z nich to sakrament kapłaństwa. Rano w Wielki Czwartek w katedrach na całym świecie sprawowane są Msze krzyżma. W archikatedrze warszawskiej kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Mszy krzyżma o godz. 10, którą będą wraz z nim koncelebrowali kilkuset kapłanów archidiecezji warszawskiej oraz w niej posługujących. Księża odnowią przyrzeczenia, jakie złożyli w czasie święceń kapłańskich. Metropolita warszawski poświęci również oleje chorych i krzyżmo używane potem przez cały rok przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych.

Wieczorna Msza św. Wieczerzy Pańskiej, której o godz. 18 przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz – rozpoczynająca Triduum Paschalne – nawiązuje do sakramentu Eucharystii. Po homilii bp. Piotra Jareckiego będzie miał miejsce obrzęd umywania nóg. Od Wielkiego Czwartku wieczorem Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w którego czasie będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek i Wielka Sobota aż do Wigilii Paschalnej, rozpoczynającej obchody Zmartwychwstania Pańskiego to dni, w których nie odprawia się Mszy świętej.

W Wielki Piątek o godz. 7 rano będzie sprawowana tzw. Ciemna Jutrznia. Psalmami będą modlić się wspólnie metropolita warszawski, biskupi, księża i świeccy. O godz. 17 Liturgii Męki Pańskiej przewodniczyć będzie bp Rafał Markowski. W tym roku do modlitwy powszechnej zostało dodane specjalne wezwanie modlitewne za Ukrainę. Wierni będą się modlić "za naród ukraiński doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków”, a także o pokój.

W Wielki Piątek o godz. 20 w intencji pokoju w Ukrainie zostanie odprawiona Centralna Droga Krzyżowa. Nabożeństwu, które rozpocznie się przy kościele akademickim św. Anny, będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz wraz z abp. Eugeniuszem Popowiczem, grekokatolickim metropolitą przemysko-warszawskim. Razem będą się modlić na ulicach Warszawy katolicy łacińscy i greccy. Wielkopiątkowa droga krzyżowa przejdzie ulicami Warszawy po raz dwudziesty szósty. Na zakończenie krótkie słowo pasterskie na Placu Zamkowym skieruje kard. Kazimierz Nycz.

W Wielką Sobotę o godz. 7 będzie sprawowana Ciemna Jutrznia, a o 20 pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza rozpoczną się obchody Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Na zakończenie liturgii odbędzie się procesja rezurekcyjna na Starówce. O wyjątkową oprawę tych najważniejszych liturgii w roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela zatroszczą się klerycy warszawskiego seminarium duchownego.

W wielkanocny poranek kard. Kazimierz Nycz poprowadzi procesję rezurekcyjną i odprawi Mszę świętą w parafii Narodzenia NMP w Komorowie o godz. 6. Biskup pomocniczy Michał Janocha odprawi rezurekcję w kościele bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. W archikatedrze warszawskiej o godz. 11 kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył uroczystej sumie pontyfikalnej, w czasie której wygłosi homilię.