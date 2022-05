W Pałacu Młodzieży powstał punkt nauki zdalnej dla uczniów z Ukrainy  

Do dyspozycji uczniów przygotowano sale wyposażone w sprzęt komputerowy przekazany przez darczyńców. Stołeczny ratusz szacuje, że jedna trzecia przebywających w Warszawie uchodźców to młodzież i dzieci.

W Pałacu Młodzieży został otwarty centralny punkt do nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji dla uczniów klas 9-11.

- Od początku kryzysu uchodźczego robimy wszystko, co możemy, aby zapewnić naszym gościom z Ukrainy pełne wsparcie. Edukacja jest jednym z kluczowych obszarów naszych działań. Blisko jedna trzecia uchodźców, którzy zostali w Warszawie, czyli ok. 100 tys. osób, to dzieci i młodzież - podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-13. Podobne punkty nauki zdalnej otworzyły również dzielnice Ursus i Bemowo. Od wybuchu wojny w Ukrainie do miejskich placówek oświatowych trafiło już ponad 16 tys. uczniów. W całej Warszawie utworzono prawie 150 oddziałów przygotowawczych w 89 placówkach.