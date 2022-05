Bp Romuald Kamiński poświęcił nowy magazyn Caritas na Pradze  

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dysponuje nowym magazynem do przechowywania żywności. 26 kwietnia obiekt uroczyście poświęcił biskup Romuald Kamiński.

Nowoczesny magazyn mieści się przy ul. Kawęczyńskiej 49. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej zwrócił uwagę, że większa hala przyda się przy pomocy udzielanej uchodźcom i będzie owocnie służyć w przyszłości. - Gdyby nie było tutaj takiego centrum, bardzo profesjonalnego o dużych gabarytach, chyba zupełnie byśmy się pogubili w tym gromadzeniu, sortowaniu i zabezpieczaniu tych wszystkich dobrodziejstw, które pozyskujemy z różnych źródeł. A teraz można się nimi sensownie podzielić z innymi - mówi biskup.

Nowa przestrzeń posiada także miejsca niezbędne do zachowania świeżości mniej trwałych produktów. - Magazyn posiada nie tylko przestrzenie do magazynowania wielu darów, ale także chłodnie i mroźnie. Mamy zaplecze garażowe, dodatkowe samochody dzięki, którym możemy sprawnie rozwozić dary osobom potrzebującym. Przede wszystkim jest to żywność, ale również zdarzają się inne dary rzeczowe, szczególnie teraz w okresie pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy - mówi dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Kamil Chojnacki.

Budowa magazynu była możliwa dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W poświęceniu hali uczestniczył m.in. Zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Przemysław Bryksa.

Nowy magazyn Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Kawęczyńskiej 49 został oddany do użytku w grudniu 2021 roku. Koszt jego budowy wyniósł niespełna 3 mln złotych.