Majówka za dzieci i młodzież  

Modlitwy będą odbywały się niedaleko sanktuarium Matki Bożej Różańcowej przy kapliczce Matki Bożej przy ul. Syrokomli 7/13. - Będziemy powierzać pod opiekę dzieci i młodzież, prosząc o ochronę przed złem, przed wejściem na drogę grzechu, przed zniewolenia, przed chorobami, depresją, załamaniem. Będziemy prosić, by Maryja otoczyła najmłodszych płaszczem swojej opieki i wyprosiła dla nich łaskę wiary, nadziei i miłości, by walczyli ze złymi skłonnościami i pokusami ciała i świata, by prowadziła ich do mądrych wyborów na drodze wzrastania w dojrzałości chrześcijańskiej przez ofiarną miłość, modlitwę i posłuszeństwo woli Bożej – zapraszają organizatorzy.

Kapliczka MB z Guadelupe przy ul. Bolesławickiej na Bródnie. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gośc

Modlitwa przy kapliczce jest inicjatywą oddolną rodziców mającą na celu uczczenie Matki Bożej, wypraszanie łask dla dzieci, ale także podtrzymywanie dobrosąsiedzkich relacji, przypomnienia postaw patriotycznych, przekazania dzieciom wiary i nawiązanie do przedwojennej tradycji. - Modle się za swoje dziecko i modli się za nie cała wspólnota. To jest dla mnie najważniejsze. Na majówki będę przychodziła, bo jest to piękny gest zjednoczenia i wyraz oddania czci Matce Bożej - mówi p. Renata, mama kikuletniej Blanki.

Kapliczka na rogu ulic: Ogińskiego i Julianowskiej na Bródnie. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Bródno ma też swoją całoroczną tradycję modlitw przy kapliczkach. Od kilkunastu lat w każdy 12. dzień miesiąca przy kapliczce Matki Bożej z Guadelupe o godz. 20 zbierają się sąsiedzi na wspólny Różaniec. Tego zwyczaju nie przerwała ani pandemia, ani wielki mróz, ani letnie oberwania chmury. Od września ubiegłego roku każdego 8. dnia miesiąca wspólny Różaniec odmawiany jest także przy kapliczce przy ul. Syrokomli 7/13. Przy kapliczce u zbiegu ulic: Ogińskiego i Julianowskiej mieszkańcy spotykają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 20.