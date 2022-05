Warszawski Festiwal Teologiczny, czyli teologia w środku miasta  

Pierwszy Warszawski Festiwal Teologiczny proponuje głębszą refleksję nad sensem swojego życia zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. - Chcemy wyjść z teologią w sam środek miasta, do ludzi - powiedział rektor Akademii Katolickiej w Warszawie ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Pierwszy Warszawski Festiwal Teologiczny potrwa od 5 do 8 maja pod hasłem: "Zrozumieć więcej, uwierzyć mocniej". Jak zaznaczył ks. prof. Pawlina, chodzi o pokazanie, że Bóg jest pośród swojego ludu. - Najczęściej teologia kojarzy się z wykładami, biblioteką i wielkimi księgami, a my chcemy wyjść z teologią w sam środek miasta, do ludzi - wyjaśnił.

Dodał, że teologia nie jest tylko teorią, która interesuje wyłącznie tych, co chcą zostać kapłanami albo prowadzą jakieś głębsze refleksje. - Jest próbą odpowiedzi na pytania egzystencjalne, a więc problemy, które dręczą normalnych ludzi. Jeśli Akademia Katolicka w Warszawie ma wypełnić swoją posługę wobec ludzi, to wychodzimy do centrum Warszawy i mówimy: przyjdźcie, posłuchajcie, módlcie się z nami, dotykajcie piękna, które wam proponujemy - podkreślił.

Warszawski Festiwal Teologiczny proponuje głębszą refleksję nad sensem swojego życia zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. W związku z tym festiwal zainauguruje debata naukowa "Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara", której najważniejszym punktem jest refleksja o człowieku. Odbędzie się ona w czwartek 5 maja o godz. 11 w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wieczorem 5 maja uczestnicy festiwalu będą mogli o 19.30 w kościele akademickim św. Anny wziąć udział w modlitwie uwielbienia, animowanej przez zespół Mocni w Duchu.

W piątek 6 maja o 18.00 organizatorzy zapraszają na wykład otwarty "Modlić się, ale jak? Przewodnik po modlitwie", który odbędzie się ramach cyklu "Duchowość dla Warszawy" w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Gośćmi będą o. prof. Andrzej Derdziuk i dr hab. Dorota Kornas-Biela, oboje z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po wykładzie o godz. 20 w kościele Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście odbędzie się koncert "Artyści Bogu".

Sobota 7 maja rozpocznie się od Mszy św. o godz. 9.30 w kościele seminaryjnym. Odprawi ją metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Po Eucharystii odbędzie się dyskusja wokół problemu: "Moje dziecko odchodzi z Kościoła. Jak przekazywać wiarę w rodzinie?". Głos zabiorą psychologowie ks. prof. Romuald Jaworski i dr Szymon Grzelak.

W konferencji "Komu służy wirtualna ambona? Ewangelizacja, formacja, dezinformacja" swoją perspektywę przedstawią dominikanin o. Tomasz Grabowski (dominikanie.pl), ks. Teodor Sawielewicz ("Teobańkologia") i Agata Rujner ("Prawie Morały").

Również w sobotę biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, który jest też historykiem sztuki, oprowadzi chętnych po warszawskiej Starówce w ramach "Spaceru teologicznego Varsovia sacra". Spacer wyruszy o godz. 16 sprzed kościoła akademickiego św. Anny.

W niedzielę 8 maja rektor Akademii Katolickiej ks. prof. Krzysztof Pawlina odprawi o godz. 9 Mszę św. w bazylice Świętego Krzyża. W południe społeczność Akademii Katolickiej wyruszy na Jasną Górę w autokarowej pielgrzymce. Apel Jasnogórski o godz. 21 będzie ostatnim punktem Warszawskiego Festiwalu Teologicznego.