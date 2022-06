Program, realizowany przez Caritas Polska przy udziale Fundacji "Biedronki", który w tym roku wystartował po raz piąty, ma wesprzeć finansowo seniorów w wieku 60+. Dochody nie mogą przekraczać 1350 zł miesięcznie (osoba samotna) lub 1100 zł (osoba mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym). - Mimo kryteriów dochodowych na każdy przypadek patrzymy indywidualnie, zdarzają się osoby niepełnosprawne, które mają wyższy dochód, ale prawie cały idzie na zakup drogich leków - mówi Katarzyna Wlazło, odpowiedzialna za programy senioralne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W inicjatywę włączyły się 43 diecezjalne Caritas, w tym obie warszawskie. W archidiecezji warszawskiej w programie "Na codzienne zakupy” bierze udział ponad 300 seniorów, w diecezji warszawsko-praskiej - 280. Zgłoszeni do programu otrzymują kartę płatniczą, co miesiąc aktualizowaną o kwotę 160 zł przez 10 miesięcy (od kwietnia 2022 r. do stycznia 2023 r.). Karta służy do robienia zakupów w sieci sklepów Biedronka, z wyłączeniem alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych.

W skali całej Polski z roku na rok wzrasta liczba osób biorących udział w programie. W 2018 r. było to 5,3 tys. osób, a w bieżącym roku to już 11 tys. osób. Rośnie również wartość udzielanej pomocy - w obecnej edycji programu wyniesie ona 17,6 mln zł, czyli o ponad 3 mln zł więcej niż rok temu. W porównaniu z ubiegłym rokiem o tysiąc więcej jest także wolontariuszy, który pomagają seniorom w ramach programu np. w załatwieniu formalności czy zrobieniu zakupów. Ich liczba wzrosła w tym roku z 3 do 4 tysięcy.

Program to nie tylko wsparcie finansowe, ale służy także aktywizacji społecznej seniorów. - Wiele zależy od parafii i inwencji wolontariuszy. W niektórych organizowane są pikniki dla seniorów, spotkania, poczęstunki, pielgrzymi, a nawet wyjścia do kina, na które w ramach programu można uzyskać dofinansowanie. Parafialni wolontariusze to często sąsiedzi, do których seniorzy mają zaufanie, dzięki temu chętniej angażują się w różne aktywności - wyjaśnia Elżbieta Jackiewicz, odpowiedzialna za programy senioralne w Caritas Archidiecezji Warszawskiej.