W obchodzone 29 maja pierwsze wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskiego, w Świątyni Opatrzności Bożej 13 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli też abp Carlo Roberto Maria Redaelli z Włoch oraz bp Giuseppe Pasotto CSS z Gruzji, skąd pochodzą dwaj nowo wyświęceni kapłani.

Ośmiu nowych kapłanów ukończyło Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie, a pięciu uczyło się w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym “Redemptoris Mater” w Warszawie.

- Kiedy dzisiaj słyszeliśmy słowa Ewangelii: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem", pomyślałem, że rzeczywiście wybrał was Pan Bóg. Bo gdybyście wy wybierali kapłaństwo dzisiaj, według ludzkich kalkulacji, pewnie mielibyście trudność z dokonaniem wyboru. Idziecie w czas nowy, inny, w pewnym sensie trudniejszy, żeby to kapłaństwo pełnić w świecie coraz mocniej zamkniętym na rzeczywistość transcendentną, na Pana Boga - mówił do wyświęconych kard. Kazimierz Nycz, zwracając uwagę na zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach naznaczonych pandemią, a obecnie również wojną w Ukrainie.

Jak dodał metropolita warszawski młodzi kapłani wnoszą zapał, energię, a także "znajomość tego świata, jego problemów i ducha". Do starszych, doświadczonych księży należy tego zapału nie gasić, ale też w razie niebezpieczeństw - mądrze hamować. Bo, jak podkreślił kardynał, "w Kościele jest potrzebne to co nowe i to co stare".

Dziękując za lata nauki i udzielenie święceń kapłańskich, nowo wyświęceni wspomnieli ważne dla nich postacie: bł. Stefana Wyszyńskiego w jego pierwsze wspomnienie liturgiczne oraz bł. Jerzego Popiełuszkę, który dokładnie 50 lat temu przyjął święcenia kapłańskie i był ich patronem kursowym podczas lat nauki w seminarium. Przypomnieli napis, jaki ks. Jerzy umieścił na swoim obrazku prymicyjnym: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”, dodając, że będą także dla nich wskazówką na kapłańską drogę.

- Kiedy przed rokiem w tej świątyni zostali beatyfikowani kard. Stefan Wyszyński i m. Elżbieta Czacka, kto wtedy pomyślał, że będą to patronowie na nowe czasy, napiętnowane wojną. Ksiądz Jerzy Popiełuszko pięćdziesiąt lat temu też nie miał łatwych czasów w głoszeniu Ewangelii. Trzeba pamiętać, że on się w swoim przepowiadaniu oparł na Ewangelii i na dwóch wielkich tamtego czasu: Janie Pawle II i kard. Stefanie Wyszyńskim. Próbujcie, troszkę modyfikując na nasze czasy, robić to samo: wracać do tych dwóch wielkich patronów, którzy dani są nam jako orędownicy, ale i przykłady - mówił metropolita warszawski.

