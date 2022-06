Uroczystość odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Kazimierz Nycz prosił nowych proboszczów, by nie bali się nowych wyzwań, ale by z wiarą i nadzieją mierzyli się z następstwami pandemii, wojny na Ukrainie, laicyzacji oraz problemów, które powodują, że młodzi odchodzą z Kościoła.

- Duszpasterstwo czekające na ludzi, którzy masowo przychodzą do Kościoła, odeszło bezpowrotnie do przeszłości. Dziś trzeba wychodzić do nich na peryferie. Nowe czasy wymagają nowych ludzi, a wy lepiej potraficie zrozumieć ten świat niż moje pokolenie 70-latków. Cała nadzieja w tym, że potraficie znaleźć język, którym będziecie umieli mówić do ludzi młodych i starszych - mówił metropolita warszawski, podkreślając że wręcza nominacje księżom w sile wieku, młodym duchem, z dużym doświadczeniem duszpasterskim. Dodał, że muszą być proboszczami "parafii synodalnych", w których będą podejmować wspólną drogę wiary z powierzonymi im świeckimi.

Dodatkowo ks. prałat dr Marek Szymula, dotychczasowy proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim, mianowany został wikariuszem biskupim ds. formacji duchowej i skierowany na zamieszkanie do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim. Z kolei ks. kanonik Jan Wróbel, dotychczasowy proboszcz parafii Świętego Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym, w dekanacie laseckim, został skierowany na urlop zdrowotny, z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie Poduchownym.

Kapłani złożyli w kaplicy kardynała Kazimierza Nycza wyznanie wiary oraz przysięgę proboszczowską.

Nowymi proboszczami zostali: