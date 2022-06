Dla świeckich i duchownych  

Warsztaty ewangelizacyjne, narzędzia misyjnej animacji i świadectwa misjonarzy - to niektóre punkty programu Szkoły Animatorów Misyjnych II stopnia, która odbywać się będzie od 27 czerwca do 1 lipca w Warszawie.

Szkoła Animatorów Misyjnych (SMA) to trzyletni cykl szkoleń pozwalającym udoskonalić warsztat pracy animatora czy katechety. - Uczestnicy biorą udział w warsztatach ewangelizacyjnych, poznają narzędzia misyjnej animacji, spotkają się z misjonarzami oraz poznają sposób pracy Papieskich Dzieł Misyjnych - wyjaśnia ks. Kacprzyk, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W czasie pandemii - w roku 2020 i 2021 - SMA odbywała się w formie online.



W spotkaniach mogą wziąć udział wszyscy, dla których misje są sprawą ważną, zarówno świeccy, jak i duchowni: animatorzy i zelatorzy Żywego Różańca, katecheci, siostry, księża, klerycy oraz wolontariusze, studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy są absolwentami obydwu stopni SMA lub podobnych szkolenia we własnych diecezjach.



Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych II stopnia trwać będzie się od 27 czerwca do 1 lipca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenie i dyplom ukończenia.



Papieskie Dzieła Misyjne to instytucja podlegająca papieżowi i wspierająca misjonarzy oraz ich podopiecznych. Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) - Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) i Papieska Unia Misyjna (PUM) powstały w XIX i w XX w. i mają za cel budzenie świadomości misyjnej wśród dorosłych, młodzieży, dzieci i duchowieństwa.