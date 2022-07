Wodą z basenów sprzątają miasto

Jak działo się to w poprzednich latach, tak i teraz woda z miejskich basenów jest używana do sprzątania Warszawy. W tym przedsięwzięciu uczestniczy kilka pływalni i Straż Pożarna, która specjalistycznym sprzętem pomaga w wypompowywaniu wody z basenowych niecek.

W czasie wakacyjnych przerw technicznych baseny muszą być opróżnione z wody. Ta, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowana do zamiatarek i zmywarek, a następnie użyta do porządkowania miasta.

To już trzecie lato, podczas którego Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) wykorzystuje do prac porządkowych wodę z basenów.

"Powtórne wykorzystanie wody to jedno z ekologicznych działań, które może łagodzić obecną, trudną sytuację hydrologiczną. Służby oczyszczania myją wodą z pływalni ulice i torowiska tramwajowe. Woda jest pobierana w momencie, gdy minął już czas konieczny do ulotnienia się preparatów używanych do jej dezynfekcji. Jest więc neutralna dla ludzi i środowiska oraz czyszczonych powierzchni – mówi Robert Szymański, zastępca dyrektora ds. technicznych Zarządu Oczyszczania Miasta. – W obliczu globalnych zmian klimatycznych i coraz większego zagrożenia suszą należy pamiętać, jak cennym surowcem jest woda i jak ważne jest racjonalne nią gospodarowanie – dodaje Robert Szymański.

Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczyna akcję poboru od pływalni "Wodnik" w dzielnicy Praga-Południe. Ta placówka oddaje wodę już trzeci rok.

Ekologiczna współpraca z Zarządem Oczyszczania Miasta rozpoczęła się w 2020 r., gdy 5 basenów przekazało służbom oczyszczania 2,5 mln litrów wody. Rok później do akcji włączyło się już 7 pływalni. Udało się wtedy pobrać 2,4 mln litrów wody. Łącznie to ponad 450 napełnionych zamiatarek i zmywarek.

Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje w Warszawie sprzątanie 1300 km ulic, 3,4 mln mkw. terenów dla pieszych oraz 4,3 tys. przystanków komunikacji miejskiej. Porządki odbywają się systematycznie, a każda z ulic jest czyszczona na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Mieszkańcy mogą sprawdzić harmonogram sprzątania w kalendarzu na stronie zom.waw.pl.