Dwa kawałki brązowego płótna z wizerunkami serca Jezusa oraz Matki Bożej Szkaplerznej, połączone tasiemką tworzą karmelitański szkaplerz. Nakładając go, oddajemy się pod opiekę Maryi, która związała z nim wielkie łaski.

Objawiła je w 1251 r. generałowi karmelitów o. Szymonowi Stockowi. Zapewniła, że noszący szkaplerz doznają szczególnej opieki w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach, będą mieli udział w duchowych dobrach zakonu za życia i po śmierci oraz że nie zaznają piekła. Pod koniec XV w. do łask dołączono tzw. przywilej sobotni, wyrażający wiarę, że Matka Jezusa uwalnia z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci tych, którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne.

- To nie jest magiczny znak ani amulet – przestrzega o. Robert Marciniak OCD, przełożony wspólnoty zakonnej na Mokotowie. – Szkaplerz zobowiązuje do życia na wzór Maryi: do wsłuchiwania się w Słowo Boże, posłuszeństwo woli Ojca… Nie chodzi o to, żeby mnożyć modlitwy do Matki Bożej, czy też codziennie „zaliczyć” modlitwę nakazaną przez kapłana przy nałożeniu szkaplerza, ale o zmianę optyki życia na maryjną – dodaje karmelita.

16 lipca brązowy szkaplerz będzie można przyjąć w kaplicy przy ul. Racławickiej 31, podczas Mszy św. o: 6.30, 8.00, 10.00 i 18.00 (uroczysta suma) oraz w każdym innym dniu. W karmelitańskim kościele Świętej Trójcy na Solcu (ul. Solec 61) uroczystość będzie poprzedzona 9-dniową nowenną o 18.00, podczas której będzie można przyjąć szkaplerz. 16 lipca będzie można to zrobić po Mszach św. o 7.00, 8.00 oraz 18.00 (uroczysta suma). Po tym dniu nałożenie szkaplerza odbywa się w kościele w każdą środę po Mszy św. o 18.00.

W kaplicy sióstr karmelitanek przy ul. Wolskiej 27/29 uroczystość poprzedzi triduum od 13 do 15 lipca o 18.00. Szkaplerz będzie można przyjąć zarówno w czasie triduum, jak i w uroczystość 16 lipca po Mszach św. o 7.30 i 18.00. W ciągu roku można nałożyć szkaplerz po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

W dniu przyjęcia szkaplerza można uzyskać odpust zupełny, pod warunkiem bycia w łasce uświęcającej, przyjęcia Komunii św. i odmówienia modlitw w intencjach Ojca Świętego.