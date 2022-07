Pierwsze w Polsce kompleksowe Laboratorium Druku 3D otwarte  

Minister przekazał także czek na blisko 6 mln złotych. Dzięki tym środkom uniwersytet będzie rozwijał badania nad drukiem 3D. Dofinansowany projekt zakłada opracowanie nowych polskich materiałów metalicznych na potrzeby technologii wytwarzania przyrostowego, skupiając się na stopach renu, miedzi i srebra.

- Bardzo się cieszę z tego, co tu dzisiaj się dzieje. Te rzeczy są niezwykle ważne z punktu widzenia nauki. Rozwój Uniwersytetu w ostatnich latach jest imponujący. Koncepcja laboratorium druku 3D i możliwości, jakie są z tym związanie i fakt, że to jest wiodący ośrodek tego rodzaju w Polsce nie pozostawia wątpliwości, że takie inicjatywy trzeba wspierać - podkreśla minister Przemysław Czarnek.

Laboratorium Druku 3D umożliwia realizację prac badawczych i wdrożeniowych z udziałem krajowych oraz zagranicznych partnerów naukowych i przemysłowych. Pracownię tworzą trzy sekcje: kwantowo-mechanicznego modelowania nowych materiałów, wytwarzania i badania opracowanych rozwiązań oraz opracowywania parametrów druku 3D.

- Otwarcie nowej jednostki badawczej jest krokiem w przyszłość Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób odpowiadamy na potrzeby obecnej transformacji przemysłowej, obejmującej zielone technologie i nowoczesne technologie produkcji - podkreśla rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Laboratorium Druku 3D jest pierwszą w kraju i jedną z niewielu w Europie komórką badawczą zdolną do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych w pełnym zakresie - od wstępnych koncepcji bazujących na modelach numerycznych, aż do gotowego produktu. Badania prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu - m.in. urządzenia Aconity MINI do wytwarzania przyrostowego w technologii topienia laserowego w złożu proszku - potocznie nazywanego drukarką 3D w metalu. Jest to pierwsze takie urządzenie w naszej części Europy.

Oprócz projektów badawczych laboratorium będzie współpracować z instytutami i firmami, które zajmują się opracowywaniem nowych materiałów i chcą m.in. stworzyć ich prototypy.

Nowe laboratorium będzie częścią Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW, które powstaje w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym. Centrum pozwoli na rozwój UKSW w dziedzinie nauk cyfrowych. Przyczyni się także do stworzenia nowatorskich rozwiązań technologicznych, które zostaną wdrożone w gospodarkę i pozwolą na realizację zadań związanych z transformacją cyfrową.

Oprócz Laboratorium Druku 3D na trzecim kampusie Uniwersytetu w Dziekanowie Leśnym znajdą się m.in. superkomputer CATO, narzędzia do tworzenia trójwymiarowych materiałów interaktywnych, zaawansowane oprogramowania komputerowe czy nowoczesny sprzęt RTV.