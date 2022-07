Pójdą ku czci błogosławionego prymasa  

Jak zapewniają organizatorzy, na pątniczym szlaku pielgrzymi będą mieli możliwość nie tylko podziwiania piękna polskich krajobrazów, wsi i miasteczek, ale także zapoznają się z myślą i osobą nowego błogosławionego, założyciela Ruchu Pomocników.

Pielgrzymkę rozpocznie uroczysta Msza św. sprawowana 16 sierpnia pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego w konkatedrze na Kamionku o godz. 6. Pątnicy dotrą na Jasną Górę 25 sierpnia około godz. 9, by uczestniczyć we Mszy św. o 10.30. Przywilejem pielgrzymki jest także prowadzenie w tym dniu nocnego czuwania przed Obrazem Jasnogórskim. Pielgrzymkę zakończy suma odpustowa w dniu 26 sierpnia sprawowana na wałach jasnogórskich o godz. 11.

Tegoroczny program pielgrzymkowy będzie się koncentrował wokół trzech głównych intencji: dziękczynnej za beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego, błagalnej o pokój i wybaczenie oraz o potrzebne łaski dla młodzieży i tych, którzy jej towarzyszą. - W ten sposób pielgrzymka jest odpowiedzią na Synod Młodych, który w ubiegłym roku zakończył się w naszej diecezji oraz wpisze się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży odbywających się w Lizbonie w 2023 roku - wyjaśniają organizatorzy.



Dla tych, którzy nie wyruszą na szlak, organizatorzy przygotowali stacjonarny program duchowy. Od 16 do 25 sierpnia w kaplicy parafii katedralnej (wejście od ul. Floriańskiej) od godz. 18 do godz. 19.30 będzie można uczestniczyć w Mszy św. i modlitwie. Będzie też możliwy dostęp do świadectw pielgrzymkowych przez strony: www.pielgrzymkapomocnikow.pl oraz facebook.com/PPPPMMK.

- Po czasie epidemii żywimy głęboką nadzieję na obfite owoce związane z orędownictwem Prymasa. Ostatnie dwa lata były prawdziwy wyzwaniem organizacyjnym. Fakt, że w obu przypadkach udało się nam szczęśliwie dotrzeć z pątnikami z otwartych zapisów do Częstochowy, poczytujemy jako szczególną opiekę Matki Bożej. Mamy także poczucie, że ten trudny czas umocnił wewnętrznie osoby związane z pielgrzymką, a ją samą skierował na nowe tory. W tym kontekście beatyfikacja Prymasa przedstawia się jak jeszcze jeden impuls, który naszych pątników i służby pielgrzymkowe motywuje jeszcze bardziej do szerzenia czci Najświętszej Maryi Panny i kultu bł. Prymasa - mówi ks. Rafał Goliński, kierownik XXXIX Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Maryi Matki Kościoła.

Zapisy będą odbywały się 7, 14 i 15 sierpnia (ul. Grochowska 365 w Warszawie) w godz. 17-19. Jest też możliwość rejestracji przez internet. Szczegółowe informacje na stronie www.pielgrzymkapomocnikow.pl.