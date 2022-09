Wojsko Polskie podziękuje Maryi za Cud nad Wisłą  

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia o godz. 18 bp Wiesław Lechowicz będzie przewodniczył Mszy św. kończącej nawiedzenie ikony Matki Bożej Łaskawej w katedrze polowej. Liturgia będzie dziękczynieniem za ocalenie Warszawy, Polski i Europy przed nawałą bolszewicką podczas Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Nawiedzenie Cudownej Ikony w katedrze polowej jest historycznym wydarzeniem. Namalowany przez nieznanego artystę wizerunek Matki Bożej Łaskawej, na zamówienie rektora pierwszego konwentu pijarów na ziemiach polskich ks. Hiacynta Orellego, 24 marca 1651 r. - w obecności ówczesnego nuncjusza apostolskiego - został uroczyście wprowadzony do kościoła pijarów przy ul. Długiej i ukazany ludowi. Stąd wyruszył na ulice miasta, by bronić ówczesny lud przed zarazą. Ikona jest kopią wizerunku Matki Bożej Łaskawej z Faenzy we Włoszech.

21 sierpnia wizerunek po 371 latach powrócił symbolicznie do świątyni przy ul. Długiej - obecnie katedra polowa Wojska Polskiego. Mszę św. na powitanie obrazu odprawił bp Piotr Jarecki.

Peregrynacja kopii cudownej ikony Matki Bożej Łaskawej rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. Od tej pory obraz nawiedził 120 parafii, kaplic i domów zakonnych. Podczas pożegnania ikony w katedrze polowej poświęcony zostanie bus-kaplica, którym peregrynować będzie ikona.