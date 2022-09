Przebudowa trwała 7 miesięcy. W ramach remontu stworzono poczekalnię dla pacjentów, rejestrację, gabinet segregacji medycznej, strefę konsultacji z dziewięcioma gabinetami, salę opatrunków, terapii natychmiastowej, salę resuscytacyjno-zabiegową, pomieszczenie wstępnej intensywnej terapii oraz salę obserwacji.

Przed poświęceniem SOR-u bp Romuald Kamiński przypomniał o tym, jak ważne jest zawierzanie całej codzienności Bogu:

To, co teraz nastąpi jako nasza modlitwa, to wspólna prośba do Boga, aby objął patronat nad tym wszystkim. Rozumiemy nasze ogromne zatroskanie i niepokój, jak to będzie. Nigdy sami nie rozwiązujemy wszystkich życiowych problemów, dlatego odnosimy to do Boga. Niech pokój zagości w naszych sercach.